A kommunizmus a dogmákhoz akarta igazítani az életet

2017. november 11. 12:18

A kommunizmus a dogmákhoz akarta igazítani az életet, és ez vezetett a diktatúrákhoz, az óriási mészárlásokhoz - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szombaton Csömörön.

Tuzson Bence a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány 100 év kommunizmus, 100 milliónyi áldozat című rendezvényének bevezetőjében felidézte az 1990-es első szabad magyarországi választásokkal kapcsolatos emlékeit. Akkor Antall József, a választásokon nyertes Magyar Demokrata Fórum (MDF) miniszterelnök-jelöltje azt mondta, hogy a diktatúra lebontását követő első kormány törvényszerűen meg fog bukni - idézte fel. Az államtitkár szerint Antall József azért mondta ezt, mert tudta, hogy a dogmákhoz szokott embereket nehéz más típusú gondolkodásra rávenni.



Nem szabad engednünk, hogy az elvekből megkérdőjelezhetetlen igazságok épüljenek fel - folytatta Tuzson Bence. Így vagyunk ma a liberalizmussal is, amely sok, akár hasznos elvből mára dogmává változott, és dogmaként kezeli az Európába történő migrációt is - fűzte hozzá.



Az államtitkár szólt arról, fontos az olyan kérdésekhez is mint a kommunizmus mindig elemző hozzáállással hozzányúlni, hogy megérthessük, mi vezethetett oda, hogy egy elv, egy ideológia nevében embereket mészároljanak le.



Fábri István (Csömöri Civil Egyesület) polgármester megnyitójában Benedetto Crocét, a 20. század elejének antipozitivista gondolkodóját idézte: igazolhatatlan egy történelmi elmélet, ha nem hivatkozik dokumentumokra, ha nem tudja az összefüggéseket kézzelfoghatóan alátámasztani.

MTI