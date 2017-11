Dobrev Klárát kihallgatja az ügyészség

2017. november 11. 12:25

Dobrev Klárát a következő hetekben kihallgatja az ügyészség az előzetesben ülő Czeglédy Csaba bűnügyében – értesült az Origo. Úgy tudják, hogy a bukott miniszterelnök feleségének azért kell a hatóság kérdéseire válaszolnia, mert a tulajdonában lévő Altus Zrt. több kölcsönt is adott Czeglédynek.

Két hét múlva kihallgatja az ügyészség Dobrev Klárát a Czeglédy-Csurcsány-botrány ügyében – tudta meg az Origo. Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök felesége az után került képbe, hogy kiderült, az Altus Zrt. több kölcsönt is adott az előzetesben ülő baloldali politikus cégének. Mint arról portálunk is beszámolt, Gyurcsány feleségének a cége nem baráti kölcsönt adott az előzetesben ülő Czeglédy Csabának, így az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben.

Összevissza beszélt Gyurcsány

A DK-elnöke korábban azt mondta, hogy idén kereste meg őt Czeglédy, hogy pénzügyi gondjain segítsen, azonban az is kiderült, hogy a bukott miniszterelnök nem mondott igazat, mert Czeglédy és az Altus között tavaly jött létre egy kölcsönszerződés 78 millió forint értékben, ráadásul Gyurcsány arról is beszélt, hogy ők is vesztettek pénzt, miközben Czeglédyék azt kamatostul visszafizették. A kölcsönügylettel kapcsolatban azonban újabb kérdések is felmerültek. A DK-elnöke többször arról beszélt, hogy azért adott pénzt Czeglédynek, mert a barátja.

Az Origo birtokába került kölcsönszerződés azonban egy ötoldalas, profi munka, ilyet bankok kötnek az ügyfeleikkel – a baráti kölcsönszerződések egyoldalasak szoktak lenni, s nem tartalmaznak dologi biztosítékot (bank által befogadott azonnali inkasszó) és személyi biztosítékot (Czeglédy teljes vagyonával készfizető kezesként felel a kölcsön visszafizetéséért), valamint késedelmi kamatot (10 százalék euróban) és kamatfelárat.

Újabb 90 milliós utalás Czeglédy cégének

A Pesti Srácok pedig arról írt, hogy Gyurcsány családi pénzügyi vállalkozása, az Európai Bizottság által is finanszírozott Altus folyamatosan pénzelte a szocialisták ügyvédjének humánerőforrás vállalkozását. Az iratok szerint 2016 augusztus 15-én 90 millió forintot utalt át az Altus Portfolio Kft. „A. Portfolio szerződés szerinti kölcsön” címén. A dokumentumokból az is kiolvasható, hogy a zrt. aznapi nyitó egyenlege, tehát a likvid pénze több, mint 234 millió forint volt, amelynek terhére a cég tisztségviselőinek és alvállalkozóinak csaknem 65 milliót fizetett ki. Az egyetlen bevétele aznap Gyurcsányék 90 milliója volt.

Az üggyel kapcsolatban az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordul Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő. Deutsch elmondta:az Európai Bizottság mintegy 1,5 milliárd forintos összegben adott megbízást az Altus vezette konzorciumnak, Gyurcsány Ferenc cége pedig az ebből származó bevételéből 80 millió forintot juttatott Czeglédynek.

Lázár János pedig az Európai Bizottsághoz fordult, mert Czeglédy Csaba folyamatosan élvezte Gyurcsány Ferenc politikai és anyagi támogatását, márpedig a volt miniszterelnök cégéhez uniós pénz is került. Lázár szeretné, ha az Európai Bizottság tisztázná, minek minősül, ha ugyanabba a tulajdonosi körbe kerül a testület támogatása, ahonnan egy bűncselekménnyel gyanúsított személy is pénzt kap.

Az MNB is vizsgálódhat

Az ügyben azt kérte a fideszes Budai Gyula a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi felügyeletétől, hogy vizsgálja meg, hogy a Gyurcsány-érdekeltség Altus Portfólió Kft. folytatott-e tiltott hitelezési tevékenységet. Vagyis az Altus Portfólió Kft. rendelkezett-e kölcsönnyújtáshoz szükséges jogszabályi engedéllyel, hiszen – ahogy írtuk – ez a kölcsön nem minősülhet baráti kölcsönnek. Ha nem volt a cégnek ilyen engedélye, akkor felmerül a jogosulatlan pénzügyi tevékenység, amely büntető törvénykönyvi tényállás – jelezte a Fidesz parlamenti képviselője.

Emiatt nyomoznak Czeglédyék ellen

Czeglédy és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2016 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló, a Humán Operátor Zrt.-hez köthető emberek, a közvetítő cégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését. Így csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

