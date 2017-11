A Semmelweis kutatásaira harmincezerszer hivatkoztak

2017. november 11. 12:56

Mintegy harmincezer tudományos publikációban hivatkoztak a Semmelweis Egyetem valamelyik kutatására tavaly a világon - mondta az intézmény oktatási rektorhelyettese szombat reggel az M1 aktuális csatornán.

Hermann Péter felidézte, hogy élettudományokban, valamint orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a Semmelweis Egyetem a londoni Times Higher Education (THE) friss nemzetközi képzésterületi rangsorában.



A rektorhelyettes szerint jól szerepelt az egyetem például az oktatók számát tekintve, hiszen jelenleg 10-12 hallgatóra jut egy tanár. Ráadásul az oktatók 7-8 százaléka a Magyar Tudományos Akadémia tagja is.



Hozzátette, a régióból csak a bécsi orvosegyetem előzi meg a Semmelweist.



Elhangzott az is, hogy a magyar egyetemek közül az élettudományok képzésterületi rangsorára a Semmelweis mellett szintén a 301-400. helyen végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az orvos-egészségtudományi területen a magyar társegyetemek közül a Pécsi Tudományegyetem került a Semmelweis mellé a 301-400. helyre a listán, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem pedig a 401-500. helyen végzett a rangsorban.

MTI - M1