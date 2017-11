Berlusconi segítségével újjászülethet az olasz jobboldal

2017. november 11. 13:03

Újból Silvio Berlusconi mozgatja a hatalmi szálakat Olaszországban: a 81 éves politikai veterán ugyan nem indulhat a következő országos választáson, de ez nem akadályozza meg abban, hogy a baloldali összeomlás közepette „árnyékhatalomként” összekovácsolja és hatalomra emelje a olasz jobboldalt.

Viszonylag hosszú hallgatás után Silvio Berlusconi visszatért az olasz politikai életbe. A 81 éves politikus egy jobbközép vezette koalíció tervét tárta a szicíliai szavazók elé, és pártja győzelmével nemcsak az olasz politikai elrendezést bolygatta meg, hanem jó eséllyel előre előre vetítette a jövő évi olasz választások erőviszonyait.

A vasárnapi regionális választáson Berlusconi jelöltje kis híján 40 százalékos támogatottságot szerzett, míg az Öt Csillag Mozgalom (M5S) befutója csupán 34 százalékot, a Demokrata Párt (PD) jelöltje pedig 18,6 százalékot ért el. A jobbközép győzelme szinte szétrobbantotta a baloldalt: a Renzi vezette Demokrata Párt csúfos vereséget könyvelt el, és az M5S politikai lendülete is megtorpanni látszik.

Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök (Fotó: Europress/DPA/Alberto Lingria)

„Szicília egy igaz, komoly építő jellegű irányt választott, ami az őszinteségen, a szakértelmen és a tapasztalaton alapul” – írta legutóbbi győzelméről Silvio Berlusconi a közösségi médián.

A maffiacsoportok által megtépázott Szicília lakossága már egy ideje kiábrándult a politikusokból. Az emberek kevesebb mint a fele vett részt a regionális szavazáson, ahol nem csak az Öt Csillag Mozgalom maradt alul, de nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányzó Demokrata Párt képtelen összekovácsolni a megosztott baloldalt.

„Silvio Berlusconi még mindig sikeres, a jobboldal pedig újra versenyképessé vált” – írta a szavazás eredményének összefoglalásaként a Luiss egyetem polititológusa, Giovannia Orsina is.

Berlusconi börtönbüntetése ellen tüntetnek a Szabadság Népének szimpatizánsai Rómában, 2013 nyarán (MTI/EPA/Guido Montani)

Berlusconi politikai befolyásával senki sem versenyezhet

Az elmúlt hetekben Berlusconi nem csupán Szicíliában lobbizott a jobbközép népszerűsítéséért. Lombardia és Veneto autonómiai törekvéseiért is kampányolt a Brüsszelben összegyűlt európai centristák találkozóján. A politikust még kétes nőügyei és Vlagyimir Putyinnal ápolt nyilvános barátsága sem gátolta meg a nagy visszatérésben, amit politikai elemzők szerint több mint két évtizedes politikai munkásságának köszönhet.

„Berlusconi idős korára is lenyűgöző politikai képességekkel rendelkezik. Komoly politikai erőforrásai, pénze és médiakapcsolatai is vannak, mindehhez jön a kétmillió hűséges támogatói bázisa” – írta Roberto D’Alimonte elismert olasz politikai elemző.

Buktatókkal teli politikai karriert futott be

Berlusconi a 90-es években robbant be az olasz politikai életbe, és három kormányzási ciklus után (1994, 2001 és 2008) végül 2011-ben mondott le az ország irányításáról, miután elvesztette támogatóit az egyre növekvő államadósság miatt.

Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök (MTI/EPA/Alessandro Di Meo)

Az „unga bunga” partikról, plasztikai műtétekről és baklövések sorozatáról elhíresült politikust tavalyi szívműtétje miatt teljesen leírták politikai ellenfelei, akik nem hitték, hogy a veterán Berlusconi visszatérhet a politikai szféra vérkeringésébe.

És ki is gondolta volna, hogy a nyugdíjasotthonban takarító politikust nem töri meg a mindennapi emberek fásult rutinja? Hiszen neve is annak ellenére került rá a jobbközép Hajrá, Olaszország! ellenzéki párt választási logójára, hogy a 2013-ban adócsalásért jogerősen elítélték, így a politikus elvileg nem indulhat a tavaszi olasz parlamenti választásokon. Később az olasz parlamentből is kizárták, büntetését egy milánói idősotthonban végzett szociális munkával töltötte le, ahol lesifotósok hada próbálta megörökíteni „munkás pillanatait”.

Új ellenfél a láthatáron

Berlusconi a mérsékelt erők győzelmének nevezte a jobbközép koalíció vasárnapi győzelmét. Kijelentette, hogy az általa vezetett jobbközép ellenfelének már nem a Matteo Renzi vezette balközép Demokrata Párt, hanem az Öt Csillag Mozgalom számít. Elemzők szerint jelenleg egyedül az egységbe forrt jobbközép képes megállítani az M5S politikai szárnyalását, miközben a PD rossz szereplése akár a balközép miniszterelnök-jelölt Matteo Renzi leváltásához is vezethet.

Az elmúlt időszakban az Öt Csillag Mozgalom győzelmeitől visszhangzott az olasz belpolitika. Beppe Grillo pártja a szicíliai szavazáson olyan győzelemre számított, ami hitelességet kölcsönözhetett volna az idealista, de a kormányzás terén tapasztalatlan fiatal pártnak. A mozgalom Rómában és olasz nagyvárosokban már komoly hatalomra tett szert, de a hétvégi regionális szavazáson rádöbbentek, hogy az emberek bizalmához igenis időre van szükség.

A kudarchoz az is hozzájárulhatott, hogy az idealista mozgalom vezetősége korábban már kijelentette, hogy nem hajlandó szövetséget kötni más politikai pártokkal. Ezzel a döntéssel saját manőverezési lehetőségeiket korlátozták, ami még abban az esetben is sorsdöntő lenne, ha a párt erős támogatottságot érne el, vagy esetleg megnyerné a jövő évi választásokat.

Luigi Di Maio, az olasz képviselőház alelnöke az Öt Csillag Mozgalom miniszterelnök-jelöltje (MTI/EPA/Filippo Pruccoli)

Szicília ebből a szempontból is főpróbája lehet a 2018-as olasz választásoknak. Berlusconi pártja után az Öt Csillag Mozgalom szerezte meg a legtöbb szavazatot, de mivel egyikük sem szerzett abszolút többséget, koalíciós tárgyalásokra lesz szükség, ha nem akarják veszélybe sodorni a kormányalakítást.

„A választási kartellek szakértője”

Berlusconi a választási kartellek nagy építője, mindig sikerült neki, és két évtized után még mindig képes továbbépíteni ezt a mozaikot. De a múlt hibáiból tanulva vigyáznunk kell, hogy ezt a tehetségét ne keverjük össze az eredményes kormányzással – figyelmeztetett Stefano Folli, a La Repubblica politikai elemzője.

Berlusconi – akinek pártja a kormányzó koalíció tagjaként 1996 és 2012 között irányította Szicíliát – hétfőn külön megköszönte a szicíliai szavazók bizalmát, akik meglátása szerint voksaikkal a változás útjára terelték a tartomány jövőjét: „Megakadályoztuk, hogy Szicília az Öt Csillag Mozgalom kezére kerüljön. A párt még soha nem tett semmit, nem alakított kormányt másokkal közösen, és sohasem dolgoztak” – mondta, és rámutatott, hogy az olasz választópolgároknak hasonló kihívással kell szembenézniük a nemzeti választásokon is. „Mi vagyunk az egyetlen alternatíva” – emelte ki.

hirado.hu