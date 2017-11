Csak Olaszországnak van megfelelő migrációs politikája

2017. november 11. 17:34

Olaszország az egyetlen, amely "megfelelő" migrációs politikát folytat Európában Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök szerint.

Gentiloni egy olasz humanitárius kormányzati szervezet találkozóján Milánóban szombaton úgy fogalmazott, "Itália az egyetlen olyan ország, amelynek a migrációs kérdésekben megfelelő politikája van Európában". Az olasz balközép többségű kormány vezetője kijelentette: amikor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke dicséri Itáliát, hogy (a migránsok befogadásával) megmentette Európa becsületét, "büszkék vagyunk arra, hogy olaszok vagyunk, mert nem emelünk falakat és nem zárjuk be a kapukat, kikötőket. Mi azon dolgozunk, hogy a migránsokat megmentsük a bűnszervezetektől és embercsempészektől".



A római miniszterelnök a Cuamm-Medici con l'Africa (Orvosok Afrikával), az egyik legnagyobb olasz kormányzati segélyszervezet éves találkozóján szólalt fel.



Paolo Gentiloni úgy ítéli meg, hogy Afrikában továbbra is "ingatag" a helyzet. Megjegyezte, hogy a klímaváltozás újabb migrációs hullámot indíthat el.



Afrika stabilizációja és jóléte stratégiai jelentőségű számunkra, biztonságunkat tekintve is - mondta az olasz kormányfő. Hangsúlyozta, hogy Olaszország a második világháború óta megkétszerezte az afrikai kontinensnek szánt támogatások mértékét, de - tette hozzá - ennél is többet kell segíteni.



A tanácskozáson Giuseppe Sala milánói főpolgármester, balközép politikus viszont bírálta a római kormány migrációs politikáját, azt hangoztatva, hogy az utóbbi hónapokban kizárólag azért csökkent jelentősen a Líbiából Olaszországba érkező menekültek száma, mivel Líbia "visszatartja őket embertelen körülmények között". A migrációs hullám attól függően alakul, hogy mit tesznek a líbiaiak - mondta Giuseppe Sala.

