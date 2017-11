A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskoztak

2017. november 11. 18:21

A kárpátaljai magyarságnak a jelentős mértékben megváltozott ukrajnai feltételek közötti helyzetét vitatták meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti elnökeinek hagyományos éves konferenciáján szombaton a Beregszász melletti Makkosjánosiban.

A fórumon Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője az általános ukrajnai helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy folyamatban van Ukrajna nagyszabású átalakítása, amely során a kárpátaljai magyarság - a kisebbségellenes törvénykezés következtében - negatív színben feltüntetve került az országos közvélemény figyelmének középpontjába. A kárpátaljai magyarok léptek fel ugyanis a legkövetkezetesebben és legszervezettebben az új oktatási törvény kisebbségi anyanyelvű oktatási jogokat szűkítő rendelkezései ellen - tette hozzá. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a KMKSZ-nek - az anyaország támogatásával - sikerült nemzetközi fórumok elé vinnie a jogszabály ügyét.



A KMKSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy Ukrajna, amikor 1991-ben függetlenné vált, bekerült egy nemzetközi rendszerbe, és megkötötte a szomszédos államokkal a kétoldalú szerződéseket, amelyekben különböző kötelezettségeket vállalt. Most az a helyzet, hogy Ukrajna ezeket a kötelezettségeit nem tartja be - mutatott rá, megjegyezve, hogy az ország vezetésének érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy mit miért áldoz fel, hiszen minden állam számára kulcsfontosságú, hogy jók legyenek a szomszédokkal fenntartott kapcsolatok. Ukrajna esetében a fő célnak most a stabilitás és a béke megteremtésének kellene lennie, nem pedig az állampolgári és az emberi jogok, valamint szabadságjogok szűkítése - emelte ki.



"Mi, kárpátaljai magyarok soha nem adjuk fel a harcot jogainkért, mert jól tudjuk, hogy aki igába hajtja a fejét, azt a földbe döngölik" - hangsúlyozta befejezésül Brenzovics László.



A konferencia résztvevői nyilatkozatot fogadtak el, amelyben a KMKSZ választmánya tiltakozását fejezi ki az ukrán parlament által elfogadott, a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven történő tanulás lehetőségétől megfosztó oktatási törvény ellen, és követeli az ukrán állam vezetőitől a törvények és az alkotmány betartását, a szerzett kisebbségi jogok visszaállítását.



"Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem az államnyelv oktatása ellen szólunk, ellenkezőleg, el szeretnénk érni, hogy az ukrán állam 26 év eltelte után végre biztosítsa az államnyelv hatékony oktatásához szükséges megfelelő módszertant, a személyi és tárgyi feltéteket valamennyi nemzetiségi iskolában, meghagyva azokat önálló, nemzetiségi nyelven oktató intézményeknek" - áll a nyilatkozatban.



A magyar szervezet választmánya aggodalmát fejezi ki, hogy a nyelvhasználat és az állampolgárság szabályozására vonatkozó, előkészületben lévő ukrán törvénytervezetek tovább szűkítenék a nemzetiségi kisebbségek jogait, és tiltakozik az ukrán médiában zajló, erősen magyarellenes kampány ellen. Rámutat, hogy az európai normákkal és értékekkel szembe menő, a kisebbségi jogokat semmibe vevő vagy csorbító törvények az országban élő nemzetiségek asszimilációját célozzák, amelyek ellen a KMKSZ minden lehetséges fórumon fel kíván lépni.



A KMKSZ választmánya a kárpátaljai magyarok nevében köszönetét fejezi ki a magyar kormánynak a kiállásáért és támogatásáért az új ukrán oktatási törvény bevezetése elleni küzdelemben, valamint a nehéz gazdasági helyzetben lévő kárpátaljai magyaroknak nyújtott sokrétű gazdasági és szociális segítségért.

MTI