Kárpátalján divatba jött a magyar

2017. november 11. 21:59

Az új ukrán oktatási törvény elfogadásáig Kárpátalján egyre nagyobb presztízs övezte a magyar nyelvet. A nyelviskolák és a magántanárok egészen az elmúlt időszakig nem győztek megfelelni az ukrán ­ajkúak megnövekedett nyelvtanulási igényének. Tavaly tavasszal a magyar kormány támogatásával nyelvtanfolyamok indultak a zömé­ben ukrán nyelvű településeken, azóta már újabb három turnust hirdettek meg. A kárpátaljai városokban az ukrán szülők egyre nagyobb számban adták gyermekeiket magyar óvodába és iskolába. Ám az ukrán parlament szeptember 5-i döntése után kérdésessé vált a folytatás.

Az elmúlt néhány évben kárpátaljai ukránok ezrei jelentkeztek önszántukból a magyar nyelv elsajátítására – számol be a Magyar Idők. Tették ezt a legkülönbözőbb okok miatt. 2010 előtt még csak 2-3 olyan nyelviskola működött a kárpátaljai megyeszékhelyen, ahol magyarul is lehetett tanulni.

Az egyszerűsített honosítás bevezetésével aztán szép lassan elkezdett nőni azok száma, akik hirtelen felfedezték magyar gyökereiket, és élénk érdeklődést mutattak a nyelvünk iránt. Ungváron ma már megszámlálhatatlanul sok a nyelviskolákban működő magyar csoport, de még többen járnak magántanárokhoz. Hasonló a helyzet másutt is. Ám a legárulkodóbb mégiscsak a magyar kormány támogatásával indított kárpátaljai nyelvtanfolyamok átütő sikere.

Az első ilyen turnusban – 2016 májusa és decembere között – 52 helyszínen, 140 csoportban 2064 fő kezdte meg a képzést, akik közül 1136-an kaptak a végén tanúsítványt. A nyelvtanfolyamok helyszíneinek kiválasztásakor olyan településekre esett a választás, ahol a magyar lakosság aránya nem haladja meg az egyötödöt. A helymeghatározásnál fontos volt az is, hogy a magyarság szempontjából történelmi jelentőségű emlékhelyekkel vagy természeti értékekkel bíró vonzáskörzetek legyenek.

A második képzéssorozat még az elsőnél is nagyobb érdeklődést keltett. A tavaly decembertől idén április végéig tartó tanfolyamokra ­3605-en jelentkeztek, 56-an Kárpátalja határain túlról. A legfiatalabb jelentkező 6, a leg­idősebb 81 éves volt. A második körben 52 helyszínen 220 csoportot alakítottak ki, 13-ban csak gyerekek tanultak. A nyári, harmadik turnusra ­3197-en iratkoztak be. És jelenleg is zajlik a negyedik sorozat, ahol rekordszámú, 4105 a résztvevők száma.

hirado.hu - Magyar Idők