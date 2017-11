Kick-box-vb - Veres Roland triplázott

2017. november 11. 22:54

Ahol elindult, ott aranyérmet nyert Veres Roland a budapesti kick-box világbajnokságon: a BOK Sportcsarnokban a vb-t záró gálán az 57 kg-os versenyző - a light-contact és a kick-light után - a pointfightingban is első lett szombaton.

A győztes Veres Roland ünnepel, miután győzött az orosz Rafael Ajszov ellen a budapesti kick-box világbajnokságon a férfi pointfighting kategória 57 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében a BOK Csarnokban 2017. november 11-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tájékoztatása szerint a zárónapon 84 kilóban Mórádi Zsolt is nyert, és mindketten tagjai voltak a csapatversenyben győztes magyar együttesnek.



A nők mezőnyében Miskolczi Anett második aranyát gyűjtötte be, ám ezúttal mérkőzés nélkül, miután német ellenfele betegség miatt nem tudott kiállni a light-contact 65 kg-os döntőjére.



A ringesek között is lett magyar aranyérmes: Habash Antoine K1-ben a 63,5 kg-osok között diadalmaskodott. A full-contact 67 kg-os súlycsoportjában Görbics Gábor, +91 kilóban pedig Berki Károly ezüstérmet szerzett.

MTI