Vb-selejtezők - Futballszurkolók randalíroztak Brüsszelben

2017. november 12. 12:40

Legalább huszonkét rendőr megsebesült a marokkói futballválogatott győzelmét ünneplő szurkolók randalírozása miatt kialakult összecsapásokban Brüsszel központjában - jelentette a belga sajtó vasárnap.

A Le Soir című belga lap arról számolt be, hogy zavargások törtek ki Brüsszel központjában szombat este, miután Marokkó labdarúgó-válogatottja legyőzte Elefántcsontpartot, és így biztosította helyét a jövő évi világbajnokságon.



A futballszurkolók ünneplése a meccs után randalírozásba csapott át, két járművet felgyújtottak, kirakatokat törtek be, és több boltot kifosztottak.



A hatóságok vízágyút vetettek be a mintegy háromszáz fős tömeg feloszlatására, amelynek tagjai kövekkel dobálták a kivezényelt rohamrendőröket.



Két órával a mérkőzés lefújása után helyreállt a rend a belga fővárosban, az utcákon azonban egész éjszaka fokozott rendőri jelenlét volt tapasztalható.



A La Libre Belgique című újság szerint egyelőre senkit nem vettek őrizetbe a történtekkel kapcsolatban, a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálja az elkövetők azonosítása céljából.



"Elfogadhatatlan agresszió Brüsszel központjában. Az együttélés megköveteli a tiszteletet, a biztonságunk felett éjjel-nappal őrködő rendőrök iránt is" - közölte Jan Jambon belügyminiszter vasárnap délelőtt a Twitteren.



Sajtóhírek szerint Belgium lakosságának 4 százaléka marokkói származású, ez nagyjából 430 ezer embert jelent.

------------------------------------------------

Európai vb-pótselejtező, első mérkőzés:

Dánia-Írország 0-0



a korábbi párharcok első mérkőzésének eredményei:

Svédország-Olaszország 1-0 (0-0)

gólszerző: Johansson (61.)



Csütörtökön játszották:

Horvátország-Görögország 4-1 (3-1)

gólszerzők: Modric (13., 11-esből), Kalinic (19.), Perisic (33.), Kramaric (49.), illetve Papasztatopulosz (30.)



Észak-Írország - Svájc 0-1 (0-0)

gólszerző: Rodriguez (58., 11-esből)

------------------------------------------

Az A csoportban Tunézia a záró fordulóban hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent Líbiával, így egypontos előnnyel zárt a második helyezett Kongói DK előtt. Tunézia 2006 után lett ismét vb-résztvevő.



A C csoport rangadóján Marokkó Elefántcsontpart vendégeként nyert 2-0-ra, és négypontos előnnyel végzett a vesztes rivális előtt. Marokkó 1998 után szerepel majd ismét vb-n, míg a legutóbbi három viadalon résztvevő Elefántcsontpart ezúttal lemarad a tornáról.



Nigéria (B csoport), Szenegál (D csoport) és Egyiptom (E csoport) már korábban biztosította csoportelsőségét, s ezzel világbajnoki részvételét.



Afrikából Marokkó és Tunézia biztosította helyét utolsó két csapatként a jövő évi, oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, amelyen így már 26 együttes részvétele biztos.



A 2018-as labdarúgó-világbajnokságra kijutott válogatottak:



Afrika (5 helye van a kontinensnek):



Egyiptom, Nigéria, Szenegál, Marokkó, Tunézia



Ázsia (4):



Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia



Dél-Amerika (4):



Brazília, Uruguay, Argentína, Kolumbia



Európa (13+1):



Oroszország (házigazda), Belgium, Németország, Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Szerbia, Izland, Franciaország, Portugália



Észak- és Közép-Amerika (3):



Mexikó, Costa Rica, Panama



Interkontinentális pótselejtező (2): –

MTI