Rajoy: "a csendes többség" váltsa hangját szavazatra

2017. november 12. 16:26

A december 21-i katalán parlamenti választásokon a "csendes többség" váltsa hangját szavazatra - szólított fel Mariano Rajoy spanyol kormányfő vasárnap a konzervatív Néppárt (PP) barcelonai rendezvényén.

"Azt akarjuk, hogy a december 21-i választások visszaadják a nyugalmat Katalóniának. Vissza akarjuk állítani mindenki Katalóniáját. Demokráciával és szabadsággal. Elérhetjük, ha a csendes többség a hangját szavazatra váltja" - fogalmazott a politikus.



A spanyol miniszterelnök először utazott Katalóniába azóta, hogy október 27-én a spanyol szenátus felhatalmazása alapján feloszlatta a katalán kormányt és parlamentet, valamint kiírta a helyi parlamenti választásokat.



Beszédében érvelt a döntés mellett, amellyel - mint mondta - helyreállították a törvényes és demokratikus rendet Katalóniában.



Spanyolország demokrácia, ahol bármilyen elvet lehet képviselni, lehet valaki függetlenségpárti is, de ők is, ahogy mindenki, a törvényeknek vannak alárendelve - hangsúlyozta.



"A bizonytalanság fékezi Katalónia munkahelyteremtő képességét. De a normalitás és a törvényesség helyreállítása a gazdaság aktiválására szolgál, és ismét növekedni fogunk" - mondta Mariano Rajoy, aki üzent a vállalatoknak is, hogy ne hagyják el Katalóniát. Üzenetével a kormányfő arra reagált, hogy október 2-a óta mintegy 2400 cég tette át társasági székhelyét Spanyolország leggazdagabb tartományából az ország más részébe.



A politikus egyúttal arra kérte a fogyasztókat, hogy ne bojkottálják a katalán termékeket.



A Spanyolországban kormányzó Néppárt barcelonai szervezetének rendezvényén bemutatták a választási lista vezetőjét, Xavier García Albiolt, aki két évvel ezelőtt is a párt katalán elnökjelöltje volt. A PP a katalán parlamentben a pártok sorrendjében az ötödik, a 2015-ös helyi választásokon 11 mandátumot szerzett a 135 fős törvényhozásban.

MTI