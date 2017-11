Szlovénia - Az első részeredmények szerint Pahor nyert

2017. november 12. 20:51

Az első részeredmények szerint Borut Pahor hivatalban lévő államfő nyeri a szlovéniai elnökválasztás vasárnap megtartott második fordulóját - a már feldolgozott öt százaléknyi szavazat közel 53 százalékát Borut Pahorra adták le.

Az adatokat a választási bizottság az este hét órai urnazárás után hozta nyilvánosságra. Ezek szerint Pahor a voksok 52,95 százalékát, kihívója, a szintén függetlenként induló baloldali Marjan Sarec a szavazatok 47,5 százalékát szerezte meg. Az eredmények még változhatnak.



Az első hivatalos részeredményeket várhatóan este kilenc óra körül hozzák nyilvánosságra.



Az október 22-én tartott első fordulóban Pahor a szavazatok 47,21 százalékát, Sarec pedig 24,76 százalékát kapta.



A vasárnapi szavazáson 1,7 millió szlovén állampolgár adhatta le voksát, a részvétel 16 órakor mindössze 30 százalékos volt, két százalékkal alacsonyabb, mint az első fordulóban.



Szlovéniában az államfő főként reprezentatív szerepet tölt be, de ő a hadsereg főparancsnoka, és magas rangú tisztségviselőket is kinevez, többek között a nemzeti bank elnökét. A kinevezéseket a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Megbízatása öt évre szól, és legfeljebb egy alkalommal választható újra.

MTI