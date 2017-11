Juppé: a jobboldalnak össze kellene fognia Macronnal

Alain Juppé francia jobboldali politikus, volt miniszterelnök és külügyminiszter szerint a jobboldalnak egy "nagy centrális mozgalmat" kellene Emmanuel Macron francia elnökkel létrehoznia a 2019-es európai parlamenti választásokra. Az elképzelést vasárnap visszautasította Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak - Juppé pártja - decemberi elnökválasztásának legesélyesebb jelöltje.

Miközben Carla Bruni énekesnő, Nicolas Sarkozy volt jobboldali államfő felesége az olasz Corriere della Sera című napilapnak hétvégén megerősítette, hogy férje és Emmanuel Macron rendszeresen konzultál egymással, miután "az új kormány és az új elnök közel áll a férjéhez, és rendszeresen kérnek tőle tanácsot", Alain Juppé az elmúlt napokban többször is elismeréssel szólt Emmanuel Macronról.



A volt külügyminiszter, a dél-franciaországi Bordeaux polgármestere pénteken egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy az államfővel egy nagy centrális mozgalmat kellene a 2019-es európai parlamenti választásokra létrehozni. Az első világháborút lezáró fegyverletétel évfordulóján, szombaton pedig Macronnak az európai reformtervekről a párizsi Sorbonne egyetemen elmondott szeptemberi beszédét méltatta Alain Juppé.



"Kevés dolgot változtatnék benne. Ez egy jó beszéd, amely egyértelmű perspektívákat rajzol fel" - idézte a francia sajtó a jobboldali politikust.



Juppé szerint az államfőnek köszönhetően "ismét hiteles a francia politika, és Franciaország visszatalált kezdeményező képességéhez, amely megkopott az elmúlt időszakban". A volt külügyminiszter, aki a jobboldalról érkezett miniszterelnök, Edouard Philippe mentora, úgy látja, hogy az elmúlt fél évben "a Franciaországról kialakult kép megváltozott" a világban.



A politikus azt is üdvözölte, hogy Macron csütörtökön Szaúd-Arábiába látogatott az Iránnal kialakult feszültség enyhítése érdekében.



"Jó, ha egy elnök kockáztat azzal, hogy közvetítőszerepet játszik. Talán sikerülni fog, a kezdeményezés teljesen pozitív" - mondta.



Juppé megszólalása nagy visszhangot váltott ki a pártja, a jobbközép Köztársaságiak vezetői részéről.



A legnagyobb francia ellenzéki párt decemberben választ új elnököt, a legesélyesebbnek Laurent Wauquiez ígérkezik, aki Juppéhez hasonlóan miniszteri posztokat töltött be Nicolas Sarkozy államfősége (2007-2012) idején. Wauquiez szerint azonban Juppé elképzelése a közös EP-listáról "tévedés".



"Nem osztjuk ugyanazt az elképzelést, mint Emmanuel Macron. Mégpedig az Európai Unió további bővítéséről" - mondta Wauqiuez vasárnap a France3 közszolgálati televízióban. "Azért alapvető tévedés, mert a bővítés tönkretette Európát" - tette hozzá.



Alain Juppé egyébként pénteken nyíltan bírálta pártja jelenlegi vezető politikusait.



"Nem tudom elviselni a Köztársaságiak egyes vezetőinek elitellenes megszólalásait. Egy elit nélküli nép irányvesztett nép" - mondta a volt külügyminiszter.

