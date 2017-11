Erős földrengés rázta meg a Közel-Keletet

2017. november 12. 21:59

Erős földrengést észleltek az iráni határnál található Szuleimáníja iraki városban - tájékoztatott a Kaliforniában működő amerikai földtani intézet (USGS).

Erős földrengés rázta meg az az észak-iraki Szuleimáníja városát vasárnap. A földrengés epicentruma 103 kilométerrel a város mellett található, a földrengés fészke 34 kilométer mélyen volt – tájékoztatott az USGS.

Halálos áldozatok Irakban és Iránban

Halálos áldozatai is vannak Irak Iránnal határos középső régiójánál érzékelt erős földrengésnek -írta a Kurdistan24 nevű portál, ami szemtanúi jelentésekre hivatkozva már két halálos áldozatról is beszámolt. A földrengés során meghalt két személy az iraki Kurdisztán fővárosában, Erbílben élt, a földrengés alatt rájuk omlott a házuk. Friss helyi jelentések szerint a sérültek száma meghaladja az 50-et.

Az iráni állami televízió szerint Kaszre-Sirin északnyugati városban legalább hatan meghaltak, és lehetséges, hogy az összedőlt házak romjai alatt további holttesteket találnak. Sokan megsérültek, de pontos számot még nem tudni.

Bagdadban 6.5-ös erősségű földrengés volt

A földrengés Bagdadot is elérte, itt 6.5-ös erősségű földrengést észleltek – tájékoztatta a Reuters hírügynökséget egy iraki meteorológiai tisztviselő.

A közösségi médián a környező országokból is erős földmozgásról érkeztek jelentések: Izraelben, Törökországban és az Egyesült Arab Emirátusokban is hasonló rengésekről számoltak be a közösségi oldalak felhasználói.

A rezgéseket Bagdadban, Moszulban és Kuwaitban is érzékelték.

