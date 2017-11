Transzvesztiták tanítják az óvodásokat az elfogadásról

2017. november 12. 23:29

Transzvesztiták invitálnak meg egy brit óvodába, hogy a kisgyerekek még többet tudhassanak meg a transzneműekről.

A transzvesztiták mondókákat mesélnek és olyan dalokat énekelnek, amelyeket azért írtak át, hogy az LGBT-közösség iránti toleranciára tanítsák a gyerekeket – írja a Daily Mail cikkére hivatkozva a 888.hu. A vezetőség szerint ez azért jó ötlet, mert 2-3 éves korban a gyerekekben még nem fejlődött ki semmiféle diszkrimináció.

A kritikusok szerint azonban hosszútávon ez kárt okozhat az óvodásokban, akiket az új oktatók összezavarhatnak saját nemüket illetően.

Az egész mögött Thomas Canham áll, aki szerint a szülők és a gyerekek is szeretik ezeket az előadásokat, ahol egy 6 éves kisfiú is beöltözhet hercegnőnek, aminek lehet otthon az apukája nem örülne. A transzvesztitáknak olyan gyerekkönyveik is vannak, ami például arról szól, hogy Teddy maci rájön ő lány, nem is fiú és aggódik amiatt, hogy a gazdája ezek után szeretni fogja -e.

Az óvodákban többek között Donna La Mode is tart órákat, akit a transznemű világ tündérkirálynőjeként tartanak számon.

