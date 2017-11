Harmadik lett a magyar hokiválogatott

2017. november 13. 00:25

A magyar jégkorong-válogatott a harmadik helyen zárta a budapesti Tüskecsarnokban rendezett Négy nemzet tornát, miután a vasárnapi zárónapon szétlövéssel, 4-3-ra kikapott a japán együttestől. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata – amely az áprilisi divízió I/A-s világbajnokságra készül – a tornagyőztes lengyelektől elszenvedett pénteki vereséget követően szombaton legyőzte az olasz gárdát, így – akárcsak Japán együttese – három ponttal várta a viadal második helyéről döntő zárómérkőzést.

A találkozó magyar mezőnyfölénnyel kezdődött, a japánok egy hazai korongeladást kihasználva így kissé meglepő módon szereztek vezetést: a lendületből jó ütemben érkező Furuhasi Makuru értékesítette a vendégek első helyzetét. Nem kellett sokáig várni az egyenlítésre: magyar emberelőnyben a kapu mögé lekorcsolyázó csapatkapitány, Bartalis István passzolt remekül a kapu elé, Pavuk Attila pedig közelről nem hibázott. A folytatásban is többször szögezte kapuja elé a magyar csapat a divízió I/B-s ellenfelet, ennek eredményeként 23 másodperccel a harmad vége előtt a vezetést is megszerezte: Benk András lövését még hárította a japán hálóőr, ám Bartalis lecsapott a kipattanóra.

A második húsz perc is magyar fölénnyel kezdődött, azonban ekkor is a japánok találtak be: Duschek Dávid védése után Kumagai Gosi kotorta a korongot a kapuba. Egy perc sem telt el, és ismét magyar előnyt mutatott az eredményjelző: Pozsgai Tamás erős távoli lövése után talált utat a pakk a hálóba (3-2).

A harmad második felét nagy hazai fölény jellemezte: míg az első felvonásban kétszer (10:5), addig a másodikban négyszer annyit lőttek kapura a magyarok (16:4), mint ellenfelük. A japánok olykor percekig nem tudtak kijönni saját harmadukból, ám újabb gól nem született a játékrészben.

A záró felvonásban is zömmel a japán kapu előtt zajlott a játék – 12 magyar kapura lövés mellett hat japánt láthatott a 2142 néző -, ám a lehetőséggel a japánok éltek: Hiromicsi Terao emberelőnyből egyenlített, így következhetett az ötperces hosszabbítás.

A három-három elleni ráadás végén fél percig emberelőnyben, négy a három ellen játszhatott a magyar csapat, de nem tudott betalálni. A szétlövés során hazai részről Sarauer Andrew és Hári János volt eredményes, míg Dansereau Keegan, Bartalis István és Vas János hibáztak az első öt lövőből, s a japánoktól is ketten találtak be. A hatodik sorozatban Hári próbálkozott ismét, ám nem járt sikerrel, míg Takagi Kenta másodszor is gólt ütött, így a japánok szerezték meg a második helyet.

„A csapat teljesítménye biztató volt, ám a jégkorongban sokszor megtörténik, hogy ha nem sikerül megszerezni a győztes gólt, a döntő találatot, nem használja ki egy csapat a helyzeteit, azt az ellenfél megbünteti" – értékelt Jarmo Tolvanen, aki hozzátette, csak a gól hiányzott, a jó játék megvolt. Kiemelte, a korong nélküli hatékonyságon szeretne javítani az együttessel.

A magyar válogatott februárban Lengyelországban három vb-ellenféllel is találkozik felkészülési tornán: a házigazda lengyel, az olasz és a kazah csapat ellen is jégre lép. Az áprilisi budapesti világbajnokságon a szlovén és a brit csapat lesz még a magyar válogatott riválisa.

MTI