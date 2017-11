Bejelentették a VOLT első sztárjait

2017. november 13. 15:36

Két világhírű rockzenekar, a Depeche Mode és az Iron Maiden is fellép a jövő évi Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban. Mellettük a Hurts és a Hollywood Undead koncertjét is bejelentették hétfőn a szervezők, akik minden eddiginél nagyobb érdeklődésre számítanak.

A Depeche Mode 1985-ben koncertezett először Magyarországon, legutóbb idén májusban voltak a Groupama Arénában és jövőre februárban is jönnek, akkor a Papp László Budapest Sportarénában játszanak. A szintén brit, heavy metált játszó Iron Maiden eddig tizenkétszer lépett fel Magyarországon, legutóbb éppen a VOLT-on tavaly.

A soproni fesztivál 2018. június 26-án a nulladik napon a Depeche Mode koncertjével fog kezdődni. A szervezők közleménye idézi Lobenwein Norbertet, a VOLT alapító-főszervezőjét, aki kiemelte: az esemény a kultikus brit csapat első magyarországi fesztiválkoncertje lesz az eddigi stadion- és arénafellépések után.

A több mint négy évtizede működő Iron Maiden tavaly Sopronban teltházas koncertet adott, jövőre a Legacy of the Beast turné keretében érkezik; a koncertsorozatot az azonos nevű mobiljáték és képregény ihlette. Bruce Dickinson és csapata új lemeze, a The Book of Souls: Live Chapter című koncertanyag ezen a héten jelenik meg.

Néhány hete, októberben került a piacra az elektronikus zene egyik brit élcsapata, a Hurts negyedik stúdióalbuma. A Desire című anyagot jövő nyáron Sopronban is bemutatja az együttes, amely tavaly a Szigeten adott sikeres koncertet. Szintén fellép a 2018-as VOLT-on a Los Angeles-i rap-rock sztárcsapat, a Hollywood Undead, amely tavaly a zamárdi Strand fesztiválon játszott. A drum'n'bass rajongók az idei Szigeten is látott brit Rudimental dj-szettjére táncolhatnak a Telekom VOLT Fesztiválon.

A Petőfi Zenei Díj gálának, a Petőfi Rádió nagyszabású showműsorának jövőre is a soproni rendezvény ad otthont, ezúttal az esemény első napján, június 27-én, amikor a Hurts lesz a fő fellépő.

MTI