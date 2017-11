Elemzők: folytatódhat a növekedés az építőiparban

2017. november 13. 16:32

Az építőipar szerződésállományának bővülése is arra mutat, hogy folytatódhat a szektorban a növekedés – kommentálták a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közölt jelentését piaci elemzők az MTI-nek.

Szeptemberben az építőipari termelés volumene 23,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit; mindkét építményfőcsoport termelése nőtt, az épületek építéséé 22,9, az egyéb építményeké 25,4 százalékkal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján szeptemberben az építőipar termelése 3,8 százalékkal csökkent az előző hónaphoz mérten. Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene szeptember végén 119,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Horváth András, a Takarékbank elemzője az év egészére 25 százalék körüli növekedést vár az építőipar teljesítményében, de az építési engedélyeket és a bejelentett kereskedelmi fejlesztéseket figyelembe véve felfelé mutatóak a kockázatok, így idén a GDP növekedéséhez érdemben tud hozzájárulni az építőipar – közölte. Kiemelte azt is, hogy a növekedéshez egészséges szerkezetben mind a magán, mind a kormányzati szektor beruházásai hozzájárulnak.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a lakóingatlan-fejlesztéseket a jelentősen megugró piaci kereslet mellett a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), illetve az újlakás-áfa 2019 végéig fennálló 5 százalékos szintje is hajtja. A kedvezmény meghosszabbításra lenne szükség a lendület fenntartásához, a költségvetési többletbevétel már rövid távon is meghaladja a kieső általános forgalmi adó (áfa) mértékét – fejtette ki.

Érdemi kockázatot a szakemberhiány jelenthet, de az elemző szerint ez elsősorban a béremelési versenyben lemaradó mikrovállalkozásokat érinti.

Kommentárjában kitért arra is, hogy a legutolsó negyedéves munkaerőpiaci statisztikák szerint ismét kiugró, 34 ezres bővülés volt az építőipar létszámában az előző év azonos időszakához képest, így már 317 ezren dolgoznak a szektorban. Ez továbbra is elmarad a válság előtti 330 ezres létszámtól, de a gépesítés foka jóval magasabb, mint tíz éve, így nem is feltétlen lesz szükség ezt a létszámot elérni – tette hozzá Horváth András.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint a szeptemberi adatok is megerősítik, hogy a tavalyi visszaesés után az idei év kedvező lesz az építőiparban. Hozzátette, hogy ebben fontos szerepe van az uniós források beáramlásának.

A szakértő szerint abból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hogy szeptemberben csökkent a termelés az előző hónaphoz képest, az augusztusi adat ugyanis kiemelkedően magas volt.

Nyeste Orsolya szintén kiemelte, hogy az állami és a magánszektorban is élénkül a kibocsátás. A rendelésállományok magasak, erős a kereslet, így várhatóan a következő hónapokban is tart majd az építőipar lendülete, a teljesítmény jelentős bővülésére lehet számítani – mondta.

Jelezte ugyanakkor, hogy ennek gátja középtávon a munkaerőhiány lehet.

MTI