Nemsokára érkezik Woody Allen új filmje

2017. november 13. 16:53

Csupán hat nappal az amerikai bemutató után, december 7-én érkezik a magyar mozikba Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake és Juno Temple főszereplésével Woody Allen legújabb filmje, a Wonder Wheel – Az óriáskerék, melyet az Apokalipszis most három Oscar-díjas operatőre, Vittorio Storaro fényképezett. A film az ’50-es évekbe és New York egyik utánozhatatlan hangulatú városrészébe, Coney Island nyüzsgő vidámparkjába kalauzolja a nézőt, ahol négy ember sorsa fonódik össze és változik meg végzetesen. Woody Allen azt mondta Kate Winsletnek, hogy utálni fogja a forgatókönyvét, de nem így történt. AWonder Wheel – Óriáskerék az első nagyjátékfilm, melyet az Amazon önállóan gyártott és forgalmaz.

Az ’50-es években játszódó Wonder Wheel – Az óriáskerékcímű filmben négy ember sorsa fonódik össze és változik meg végzetesen Coney Island nyüzsgő vidámparkjában. Az érzelmileg labilis Ginny (Kate Winslet – A felolvasó, A szabadság útjai), aki korábban színésznő volt, most pincérnőként dolgozik. Férje, Humpty (Jim Belushi – Kutyám, Jerry Lee, Jim szerint a világ), egy szedett-vetett körhintát üzemeltet több-kevesebb sikerrel, Mickey (Justin Timberlake – Rossz tanár, Barátság extrákkal), a fiatal életmentő arról álmodozik, hogy író lesz belőle, a fiatal Carolina (Juno Temple– St. Trinian’s, Bakelit), Humpty lánya pedig, bár régóta elhidegült apjától, most kénytelen a házában meghúzni magát, miután gengszterek elől menekül.

Woody Allen a rá jellemző humorral beszél szenvedélyről, erőszakról, árulásról, miközben elkalauzolja a nézőt New York egyik utánozhatatlan hangulatú városrészébe, ahol 1916 óta a mai napig ugyanaz a cég árulja a hot dogot, és 1927 óta működik a hullámvasút.

Mikor Woody Allen felkereste Kate Winsletet s felajánlotta neki a film főszerepét az nem hangzott épp visszautasíthatatlan ajánlatnak. Winslet így emlékszik a legendás rendezővel folytatott beszélgetésre: „Azt mondta, „képzeld írtam egy forgatókönyvet, ami Neked valószínűleg nem fog tetszeni – és ha nem akarod nem is kell elvállalnod, mintha mi sem történt volna, élheted tovább az életed. De tényleg azt gondolom, hogy lenyűgözően alakítanál, szóval talán mégis el kéne olvasnod… és valószínűleg utálni fogod.” Mindezek ellenére Winslet „kiválónak” találta a projektet, még ha filmbéli karakterével „semmi közös nincs is bennük.”

A Wonder Wheel – Az óriáskerékaz első nagyjátékfilm, melyet az Amazon önállóan gyártott és forgalmaz. Magyarországon 2017. december 7-étől a Cinetel forgalmazásában feliratosan fut majd a mozikban.

