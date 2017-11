Növekedett a lengyel kormánypárt támogatottsága

2017. november 13. 21:08

Növekedett az elmúlt hónapokban a lengyel kormánypárt, a nemzeti konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) támogatottsága, amely novemberben 45 százalékot ért el. A fő ellenzéki párt, a jobbközép liberális Polgári Platform (PO) a voksok 17 százalékára számíthatna, ha most tartanák a választásokat - derül ki a CBOS lengyel állami közvélemény-kutató intézet friss felméréséből.

A Jog és Igazságosság kormányát két évvel ezelőtt, 2015. november 16-án iktatták be. A 2015 decemberében végzett CBOS-felmérés a PiS támogatottságát 35 százalékra mérte. Eddigi rekordját, 47 százalékos támogatottságot a lengyel kormánypárt a CBOS szerint idén októberben érte el.



A hétfőn ismertetett felmérés szerint november elején a lengyelek 45 százaléka szavazott volna a PiS-re, ha akkor tartották volna a választásokat.



A felmérésben a második helyen végzett, következetes ellenzéki politikát folytató Polgári Platform (PO), valamint a liberális Modern (Nowoczesna, 5 százalék) párt mellett bejutott volna még a parlamentbe a szintén ellenzéki, de az alsóházban olykor a PiS-szel együtt szavazó Kukiz´15, amely 8 százalékos támogatottságnak örvend.



Az előző választások nyomán a parlamenti alsóházba bekerült öt tömörülésből a nagy hagyományokra visszatekintő Lengyel Parasztpárt (PSL) nem érte volna el az 5 százalékos küszöböt, a lengyel választók 4 százaléka szavazott volna rá.



A 2015-ös választások nyomán a parlamentből kiesett baloldali pártok továbbra is a küszöb alatt maradnának.



A felmérés szerint, amelyet november első hetében végeztek egy 1016 fős mintán, a választásra jogosult állampolgárok 72 százalék járult volna az urnákhoz.



Bejelentések szerint Beata Szydlo miniszterelnök a szokásos keddi kabinetülés után értékeli ki félidős kormánya munkáját. Meg nem erősített értesülések szerint a kiértékelésen Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke is felszólalna. Szydlo október végén kilátásba helyezte, hogy a félidős értékeléssel együtt részleges kormányátalakításra is sor kerül.



A PiS szóvivője, Beata Mazurek viszont múlt héten elmondta: az átalakítást - mely szerinte inkább a minisztériumok átszervezésével, mintsem lényeges személycserékkel járna - "kissé későbbre" halasztják. Kommentátorok november végén, december elején számítanak a kormányátalakítás részleteinek ismertetésére.

MTI