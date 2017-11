A bajorok többsége szerint távoznia kell Seehofernek

2017. november 13. 21:14

Tovább gyengült a Bajorországban kormányzó Keresztényszociális Unió (CSU) választói támogatottsága, és a német tartomány lakosságának csaknem négyötöde szerint Horst Seehofernek távoznia kell a CSU-elnöki és a kormányfői tisztségből - mutatta ki egy hétfőn ismertetett felmérés.

A Forsa közvélemény-kutató intézet adatai szerint a CSU a szavazatok 38 százalékát szerezné meg, ha most vasárnap lenne tartományi törvényhozási (Landtag-) választás, ami csaknem 10 százalékpontos visszaesés az előző, 2013-ban tartott választáson elért 47,7 százalékhoz képest.



Amennyiben szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás lenne most vasárnap, a csak Bajorországban induló CSU a tartományban leadott szavazatok mindössze 36 százalékát gyűjtené össze, ami 2,8 százalékpontos csökkenés a szeptemberi Bundestag-választáson elért 38,8 százalékhoz képest, és 13,3 százalékos visszaesés a 2013-ban tartott Bundestag-választáson szerzett 49,3 százalékhoz viszonyítva.



A CSU 1949 óta először végzett 40 százalék alatti eredménnyel Bundestag-választáson. Gyengülése a pártban elterjedt értelmezés szerint azt jelenti, hogy a 2018-as Landtag-választáson veszélybe kerülhet az abszolút többség a müncheni tartományi parlamentben. Ez azért fontos, mert a CSU-nál szinte a párt létének értelmeként tartják számon azt, hogy egyedül, koalíciós partner nélkül kormányozza Bajorországot.



A CSU elveszítette azt a "kötőerőt", amellyel a jobboldaltól a balközépig számos választói réteget össze tudott fogni - értékelte az RTL kereskedelmi televízió és az RTL csoporthoz tartozó n-tv hírtelevízió megbízásából készített felmérés eredményeit Manfred Güllner, a Forsa vezetője.



Hozzátette: a megmaradt táborban is majdnem minden negyedik választó - 22 százalék - szívesebben szavazna a CSU testvérpártjára, a Kereszténydemokrata Unióra (CDU), ha az Angela Merkel kancellár vezette párt indulna Bajorországban.



A bajor választók Horst Seehofertől is egyre inkább elpártolnak, 72 százalékuk úgy véli, hogy le kell mondania a pártelnöki és a miniszterelnöki tisztségről - mutatta ki a Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer nevű felmérése.



Horst Seehofer 2008 óta vezeti a pártot és a tartományi kormányt. Az után került a pártelnöki és a miniszterelnöki tisztségbe, hogy a CSU a 2008-as Landtag-választáson több mint 40 év után nem szerzett abszolút többséget, és a kudarc miatt támadt forrongás elsöpörte a párt akkori vezetését.



A szeptemberi Bundestag-választáson mutatott gyenge teljesítmény miatt ismét tapasztalható forrongás a pártban. Ifjúsági szervezete nyíltan távozásra szólította fel Horst Seehofert, és egyik fő riválisát, Markus Söder tartományi pénzügyminiszter javasolta utódjának.



Horst Seehofer számos nyilatkozatában hangoztatta, hogy a személyi viták nem segítik a pártot a CDU/CSU, a liberális FDP és a Zöldek szövetségi kormányzati együttműködésének lehetőségéről zajló berlini tárgyalásokon. Ezeket a vitákat a pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormányról szóló egyeztetések után, a CSU decemberi kongresszusán kell lefolytatni - hangsúlyozta Horst Seehofer. Elmondta, hogy további terveiről a Jamaica-koalíció lehetőségéről folytatott egyeztetések lezárása után egy-két nappal dönt majd.

MTI