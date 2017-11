Emlékmű lesz az a texasi baptista templom

2017. november 13. 22:39

Emlékmű lesz a texasi Sutherland Springsben az a baptista templom, ahol november 5-én egy ámokfutó tömegmészárlást követett el - közölte az amerikai sajtó hétfőn.

A templomot - a lelkész korábbi ígérete ellenére - mégsem bontják le. Vasárnap istentiszteletet is tartottak, amelyen megjelent és beszédet mondott John Cornyn texasi szenátor is. Megtelt a templom 500 széke, és a templomkertben is több százan voltak jelen, elsöprő többségben más szövetségi államokból érkező amerikaiak, akik így akarták együttérzésükről biztosítani az alig 400 lelket számláló kis településen élőket.



A templomban ez volt az utolsó istentisztelet, ugyanis hétfőtől emlékműként fogadja a látogatókat. Vasárnap este kivitték a székeket, minden falat hófehérre festettek és csupán 26 hófehér széket helyeztek el, mindegyiken egyetlen szál vörös rózsával a tömegmészárlás 26 halálos áldozatának emlékére. Egyetlen rózsaszín rózsát is elhelyeztek: a meg nem született gyermek emlékére. Az egyik áldozat ugyanis várandós asszony volt.



A templomban középen óriási fakeresztet állítottak, és a háttérben halkan néhány áldozat hangja szól felvételről, amint imádságot mondanak, vagy a Szentírás egyik részletét olvassák fel.



November 5-én vasárnap délelőtt, istentisztelet közben egy 26 éves férfi, Devin Kelley lépett Sutherland Springs templomába és vaktában lövöldözni kezdett. A tömegmészárlás 26 halálos és 20 sebesült áldozatot követelt. Az ámokfutót egy, a szomszédban lakó férfi állította meg, aki miután meghallotta a lövések zaját, fegyvert ragadott, és a templomba szaladt. Kelley menekülni kezdett, de a férfi és az időközben kiérkező rendőrök üldözőbe vették. A településtől mintegy 8-10 kilométernyire találták meg, addigra azonban Devin Kelley öngyilkos lett. Később kiderült, hogy családi vita ösztökélte őt a tömeggyilkosságra, és elvált feleségének szülei ebbe a templomba jártak.



Sutherland Springs Dél-Texasban, San Antoniótól mintegy 50 kilométernyire délkeletre fekszik.

MTI