Hashim Thaci: Koszovó kirekesztett maradt

2017. november 14. 11:56

Paradoxnak nevezte Koszovó helyzetét Hashim Thaci koszovói államfő, mert szerinte országa az egyik leginkább Európa-, NATO- és Amerika-barát állam a balkáni térségben, de egyúttal a leginkább kirekesztett ország is a régióban.

A koszovói közszolgálati televízió (RTK) honlapján olvasható keddi összegzés szerint Hashim Thaci a Nyugat-Balkán és a NATO kapcsolatáról szóló hétfői pristinai konferencián fejtette ki álláspontját országa helyzetéről.



A koszovói elnök szerint Európa déli, délkeleti régiójában nincs még egy ország, ahol olyan mértékű vallási vagy nemzeti toleranciára lenne példa, mint Koszovóban, az ország mégsem csatlakozhat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez (UNESCO), mert Szerbia és szövetségesei ezt "politikai okokból" megakadályozzák. Hozzáfűzte, hogy országa a terrorizmus elleni harcból is nagymértékben kiveszi a részét, és élen jár az erőszakos cselekmények megfékezésében, mégsem tudott eddig az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet tagjává válni.



A fennálló gondok ellenére - fogalmazott Hashim Thaci - Koszovó továbbra is abban érdekelt, hogy a brüsszeli párbeszéden keresztül javítsa a viszonyát Szerbiával, és mindkét ország az Európai Unió részévé tudjon válni. Véleménye szerint Pristina és Belgrád jövőre végre történelmi megbékélést köthet, amely után mindkét ország tovább tud lépni.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. A két fél között 2013-ban brüsszeli közvetítéssel kezdődött párbeszéd a kapcsolat normalizálásáról.

MTI