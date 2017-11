Gy. Németh Erzsébet ütemesen emelné a béreket

2017. november 14. 14:13

A DK béremeléssel orvosolná a munkaerőhiányt

A Demokratikus Koalíció (DK) a bérek ütemes emelésével, valamint az oktatási és a képzési rendszer átalakításával orvosolná a munkaerőhiányt.

Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt fővárosi képviselője kedden budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az általánossá vált munkaerőhiány már régóta sújtja a BKV-t, de a 3-as metró pótlásakor kiderült, hogy 250-300 buszsofőr hiányzik a rendszerből.



A cég ezért a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező és egészségügyileg alkalmas szerelőit, mérnökeit és irodai dolgozóit beszéli rá arra, hogy a főállásuk mellett buszt is vezessenek - tette hozzá.



Az ellenzéki politikus közölte: pártja támogatja a sofőrök béremelési követeléseit, ehhez viszont a BKV támogatásának a megemelésére van szükség. A vállalat működése ugyanis súlyosan alulfinanszírozott - mondta.



Gy. Németh Erzsébet kijelentette: a kormánynak lenne kötelessége, hogy a költségvetés adóbevételeinek negyven százalékát megteremtő fővárosnak legalább annyi forrást visszajuttasson, ami a minimális szinten elég lenne a BKV működtetéséhez. A főpolgármesternek meg az lenne a feladata, hogy ezt kiharcolja - tette hozzá.



A DK szerint egyik fél sem teszi a dolgát, így a fővárosiak "húzzák a rövidebbet".



Gy. Németh Erzsébet szólt arról is, hogy a Magyar Posta is munkaerőhiánnyal küzd, amely "a szolgáltatás színvonalának csökkentésével reagált erre", ugyanis karácsony előtt bevezették a csomagfeladási limitet.

MTI