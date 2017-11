KSH: 3,6 százalékkal nőtt a GDP a harmadik negyedévben

2017. november 14. 15:09

A bruttó hazai termék (GDP) 3,6 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a naptárhatás kiszűrésével 3,8 százalékos volt a növekedés - jelentette kedden első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző negyedévhez mérve 0,8 százalékos volt a GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedése az előző negyedévi 0,9 és az első negyedévi 1,3 százalék után.

Piaci elemzők 3,5-4 százalék közötti harmadik negyedéves éves összevetésű növekedési adatot vártak, a konszenzus 3,7 százalékos volt.



Az egyéb egyedi tényezőktől is megszűrt, és az Eurostat által követett úgynevezett szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiegyensúlyozott volumenindex is 3,8 százalékos harmadik negyedévi GDP-növekedést mutat, az előző negyedévi 3,6 és az első negyedévi 3,9 százalék után.



Az idei első három negyedévében a nyers adat 3,7 százalék volt, a naptárhatástól, illetve a naptárhatástól és szezonálisan is kiigazított index tanúsága szerint pedig egyaránt 3,8-3,8 százalék.



Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője közölte, hogy a mezőgazdaság teljesítménye visszafogta a növekedést, az építőipar és számos piaci alapú szolgáltatás viszont erősítette a gazdaság teljesítményét.



A KSH most felülvizsgált adatai szerint az első és második negyedév 0,1-0,1 százalékponttal 4,3 százalékosra, illetve 3,3 százalékosra javított GDP-növekedésnek köszönhetően az első fél évben 3,8 százalékkal nőtt a GDP volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva a korábban ismertetett 3,6 százalék helyett.



A kormányzati előrejelzés idén 4,1 százalékos GDP-növekedéssel számol. A szakértők általában 3,5-4 százalékos sávba várják az éves gazdasági növekedést. Az Európai Bizottság a múlt héten kiadott friss előrejelzésében 0,1 százalékponttal 3,7 százalékosra javította a Magyarország idei gazdasági növekedésére vonatkozó prognózisát. A Fitch Ratings londoni elemzőinek múlt heti elemzése szintén 3,7 százalékos növekedést valószínűsít. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) is javította várakozását, hétfőn kiadott regionális előrejelzésében (Regional Economic Outlook) 0,3 százalékpontos emeléssel 3,2 százalékra javította a Magyarországra vonatkozó becslést.

MTI