Merkelnek árthat leginkább, ha nem sikerül a koalíció

2017. november 14. 17:05

Angela Merkel német kancellárnak és pártjának, a Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) árthat leginkább a németek legnagyobb része szerint, ha nem sikerül megalakítani az úgynevezett Jamaica-koalíciót, a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), a liberális FDP és a Zöldek első közös kormányát - mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés.

A Die Welt című német lap megbízásából készített felmérés szerint a németek 41 százaléka úgy érzi, elsősorban a CDU-nak árthat, ha nem sikerül megalakítani a pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján elnevezett Jamaica-koalíciót.



A Civey közvélemény-kutató cég adatai alapján a második helyen a Zöldek állnak, a németek 25,4 százaléka szerint az ökopárt gyengülhet meg leginkább, ha kudarcba fullad a kormányzati együttműködésről csaknem egy hónapja, október 18-án kezdett egyeztetés, amely eddig nem hozott átütő eredményt.



A harmadik a Horst Seehofer vezette CSU, 18,6 százalék szerint a bajor kormánypárt gyengülhet a legnagyobb mértékben, ha elbukik a Jamaica-koalíció terve. A negyedik az FDP, a németek csupán 7,5 százaléka számol azzal, hogy a liberálisok lehetnek a legnagyobb kárvallottjai egy esetleges kudarcnak.



Anglea Merkel tekintélyének sérülésére leginkább az eddigi koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) és a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) táborában számítanak a Jamaica-koalíció meghiúsulásának esetén, körükben 44,7 százalék, illetve 44,1 gondolja azt, hogy elsősorban a CDU-nak és vezetőjének árthat, ha nem sikerül a kormányalakítás.



Életkor szerinti bontásban az látható, hogy a választók legfiatalabb csoportjai, a 18 és 29 év, illetve a 30 és 39 év közötti korosztályban az országos átlagot jóval meghaladó mértékű, 48 százalékos, illetve 49,5 százalékos mindazok aránya, akik szerint főleg a kancellár és pártja járhat rosszul, ha nem lesz Jamaica-koalíció.



A négy párt számos kulcsfontosságú ügyben továbbra sem ért egyet, így kedden délutántól ismét a legfelső szinten, a pártelnökök fórumán tárgyalnak a többi között a migráció és a menekültügy, a külpolitika, a közlekedéspolitika és a mezőgazdaság területének nyitott kérdéseiről.



Az utolsó fordulót a tervek szerint csütörtökön tartják, várhatóan éjjel is tárgyalnak majd. Ezen a "hosszú kések éjszakájának" is nevezett megbeszélésen öntik végső formába az egyeztetési, szondázási folyamat végeredményét.



A delegációkra nehezedő nyomást fokozza, hogy a közvélemény kezd elfordulni a Jamaica-koalíció gondolatától, novemberi adatok szerint már csak 45 százalék tartaná jónak, ha megalakulna a CDU/CSU-FDP-Zöldek összetételű kormány, ami 12 százalékpontos csökkenés az októberben regisztrált 57 százalékhoz képest.



Az egyeztetések záródokumentumát valamennyi párt külön-külön megtárgyalja majd az illetékes fórumokon, amelyeken eldöntik, hogy elkezdik-e a hivatalos koalíciós tárgyalásokat. A Zöldek egy rendkívüli pártkongresszuson határoznak az ügyben, a CDU-nál pedig egy kétnapos választmányi ülésen, és öt regionális konferenciát is szerveznek, amelyeken szélesebb körben tárgyalnak a koalíció lehetőségéről.



Az esetleges Jamaica-koalíció tagjai soha nem kormányoztak még együtt szövetségi szinten, de a CDU/CSU és az FDP évtizedeket töltött együtt kormányon, és tartományi szinten is dolgoztak már együtt különböző összetételben. Így például a CSU az FDP-vel vezette Bajorországot 2008-tól 2013-ig, Baden-Württembergben pedig a CDU a Zöldek kisebbik koalíciós partnere tavaly óta. Schleswig-Holsteinben idén nyáron CDU-Zöldek-FDP kormány alakult.

MTI