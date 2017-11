Családbarát vállalkozásokat díjaztak

2017. november 14. 22:42

A vállalkozásbarát gazdaság ne legyen ellentéte a családbarát vállalkozásnak, egyszerre kell érdekeltnek lenni a családok és a vállalkozások sikerében – mondta az emberierőforrás-miniszter a Három királyfi, három királylány mozgalom kedd esti budapesti rendezvényén, amelyen átadták a civil szervezet családbarát vállalatoknak odaítélt díjait.

A vállalkozásbarát gazdaság ne legyen ellentéte a családbarát vállalkozásnak, egyszerre kell érdekeltnek lenni a családok és a vállalkozások sikerében – mondta az emberierőforrás-miniszter a Három királyfi, három királylány mozgalom kedd esti budapesti rendezvényén, amelyen átadták a civil szervezet családbarát vállalatoknak odaítélt díjait.

Balog Zoltán felhívta a figyelmet: ha a munkaadók figyelembe veszik, hogy a náluk dolgozóknak családjuk van, akkor ez a szemlélet visszahat a vállalat hatékonyságára, teljesítményére. Egy munkahely jó miliője versenyképesség-javító tényező – fűzte hozzá.

A miniszter arról beszélt, hogy ma már a vállalatok egyre jobban versenyeznek a munkavállalóért, a munkaerő egyre jobban felértékelődik, különösen a minőségi munkahelyeken, ezért egy álláshirdetésnél vonzerőt jelent, ha egy cég családbarát. Balog Zoltán a mozgalom elismerését egy kiváló mozgalom kiváló díjának nevezte, és azt mondta, az önkormányzatok között nagy sikere van ennek a rangnak, „tülekednek a címért”.

Szerinte ha a családbarát miliő terjed az országban, ha „trendi lesz”, akkor lesz majd mind több családbarát étterem, játszótér is. Hozzátette: mostanra eljutottak oda, hogy a családpolitikai kabinetre készített következő előterjesztés a családbarát közigazgatásról szól, „ami a minisztériumokban kezdődik”.

Zolnay Judit, a Metlife Zrt. vezérigazgatója (j2), miután átvette az Év családbarát vállalata díjat a Három királyfi, három királylány mozgalom budapesti rendezvényén 2017. november 14-én. Mellette Skrabski Fruzsina, a mozgalom elnöke (b), Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó (b2) és Farkasházi Réka színművész. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Az Év családbarát vállalata díjat – a cégméret szerinti három kategóriában – a Celanese Magyarország Kft., a Metlife Zrt. és a PC Trade Systems Kft. vehette át Skrabski Fruzsinától, a mozgalom elnökétől és Tordai Ágnes társelnöktől. Az első kettő a kismamáknak szóló programjaiért, a harmadik cég pedig a vakációzó gyerekeknek kínált tematikus táborok indításáért kapta meg az elismerést.

Iain Lindsay budapesti brit nagykövet is köszöntötte a Budapest Music Centerben megrendezett gála résztvevőit, és örömét fejezte ki, hogy brit cég is átvehette már a mozgalom díját. Náluk is régóta dolgoznak azon, hogy megtalálják az egyensúlyt a munka világa és a családi élet között. Hozzátette: volt amit jogszabályokban rögzítettek és van amit a cégek jó gyakorlatai szerint alakítanak ki. Ez egy soha véget nem érő fejlődés – mondta.

Novák Katalin, az Emmi családügyekért is felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy kevés szó esik azokról, akik idős szüleiket ápolják, pedig ők is a családjukról gondoskodnak.

Az öt éve alapított díjat olyan cégek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy elősegítik a családbarát szemlélet kialakítását, a munka és a magánélet összegegyeztetését. A mozgalom elvárja a pályázóktól, hogy szervezeti kultúrájuk része legyen munka és magánélet egyensúlyának fenntarthatósága, és éljenek az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési formákkal. A civil szervezet szerint a cégek jól felfogott gazdasági érdeke is a családbarát környezet kialakítása.

A fődíjak mellett családbarát vállalat címeket is átadtak. Különdíjat kapott a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft., videokülöndíjat pedig a City Bank Europe plc.

A mozgalom, amelyet Kopp Mária orvos, a Népesedési Kerekasztal szervezője 2009-ben alapított, abban vállal szerepet, hogy a tervezett gyerekek meg is szülessenek Magyarországon. Társkereső programjaikkal, a munka és a család egyensúlyának fontosságát hangsúlyozó pályázataikkal, a kormányzatoknak tett szakmai javaslataikkal azt akarják elérni, hogy a párok bátrabban merjenek gyerekeket vállalni.

Szerdán alakult meg a kormányzat családügyi kabinetje, amelynek első ülésén Novák Katalin bejelentette, hogy decembertől létrejön a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs), amely családpolitikai és népesedési kérdések kutatásával foglalkozik majd, ezzel is segítve a kormányzati döntéshozatalt.

MTI