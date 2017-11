Nemzeti konzultáció - Telefonos kampányt indít a Fidesz

2017. november 15. 12:34

A Fidesz telefonos tájékoztató kampányt indít a nemzeti konzultációról - jelentette be a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Hidvéghi Balázs a kezdeményezést azzal indokolta, hogy a magyar emberek hangjára és kiállására minden eddiginél nagyobb szükség van, hiszen egymást érik a Magyarország elleni támadások, "ránk akarják kényszeríteni a Soros-tervet és a migránsok betelepítését". A Fidesz nevében üdvözölte a kormány keddi bejelentését miszerint már eddig több mint 1,1 millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs ívet.



Elmondta: az akciónak két célja van, egyrészt szeretnék tájékoztatni az embereket a legfrissebb fejleményekről a Soros-tervvel kapcsolatban, és elmondani mi történik ezekben a napokban, hetekben Brüsszelben. Másrészt szeretnének mindenkit arra buzdítani, hogy ha még nem tette meg, akkor vegyen részt a nemzeti konzultációban.



Közölte: a telefonos kampányban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszél majd a nemzeti konzultációról, a tétjéről és a részvétel fontosságáról.



Felhívta a figyelmet arra, hogy csütörtökön sorsdöntő szavazásra kerül sor az Európai Parlamentben, a Fidesz EP-képviselői aláírásával ugyanis sikerült elérni azt, hogy a plenáris ülés döntsön a migrációs javaslatcsomagról, ne csak egy bizottság mondjon erről véleményt.



Hozzátette: egy kiszivárgott iratból tudható, hogy a Soros-hálózat 226 európai parlamenti képviselőt Soros szövetségeseként tart számon, így a szavazáson ki fog derülni, hogy kik azok, akik az emberek biztonságára szavaznak, és kik azok, akik Soros György érdekei szerint voksolnak.



Hangsúlyozta: a kormánynak és a kormányfőnek is szüksége lesz a magyar emberek minél nagyobb támogatására ahhoz, hogy sikerrel tudja képviselni Magyarország érdekeit Brüsszelben.



Elmondta: mindenkit felhívnak telefonon, aki korábban erre a Fideszt felhatalmazta, és bíznak abban, hogy a magyar emberek minél nagyobb arányban utasítják el a Soros-tervet, és hogy ezzel Magyarország világossá teszi Brüsszel számára, hogy nem lehet az emberek véleményével szemben politizálni és döntéseket hozni.



Kérdésre válaszolva hozzátette: azokat hívják fel, akik a Fidesz korábbi akciói során aláírásukkal és adataik megadásával felhatalmazták a Fideszt a kapcsolattartásra. A kampány költségeire vonatkozó kérdésre azt mondta: erről az akció végén tudnak tájékoztatást adni, az összeg attól függ, hogy hány embert érnek el. Hozzátette: az biztos, hogy több százezres körről van szó, szeretnének minél szélesebb körben eljutni ezzel az üzenettel az emberekhez.



Azzal kapcsolatban, hogy Tállai András telefonhívására a nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár választókerületében, Mezőkövesden a Mol csökkentette a benzin árát, Hidvéghi Balázs kérdésre válaszolva azt mondta: Tállai András országgyűlési képviselőként a helyi emberek érdekében járt el, ami nagyon helyes, ezért gratulálnak neki. A helyi emberek érdekeiért való kiállás követendő példa - tette hozzá a Hidvéghi Balázs, aki szerint semmiféle olyan lépésre nem került sor, amely ne lenne összeegyeztethető a hatályos törvényekkel vagy egy országgyűlési képviselő munkájával.



Arra a felvetésre, hogy Mirkóczky Ádám jobbikos politikus szerint nincs miért bocsánatot kérni Apáti István korábbi zsidókkal kapcsolatos kijelentéseiért, Hidvéghi Balázs azt mondta: gyalázatosnak tartják azt, ahogy a Jobbik korábban különböző csoportokat sértegetett, köztük a Magyarországi zsidóságot és az is gyalázatos, hogy a Jobbik ezért soha nem kért igazából bocsánatot, és nem zárta ki emiatt egyetlen politikusát sem.



"Elfogadhatatlan bármiféle antiszemitizmus" - jelentette ki a Fidesz kommunikációs vezetője. Hangsúlyozta: minden ilyen megnyilvánulást kategorikusan elítélnek és amíg a Fidesz van kormányon, addig minden magyarországi közösség, ideértve a magyarországi zsidóságot is, biztonságban élhet és számíthat a kormány védelmére.



Arra a kérdésre, hogy Czeglédy Csaba ügyével kapcsolatban akkor is döntést hoztak volna az Országgyűlésben a kártalanításról, ha nem egy MSZP-s, DK-s önkormányzati képviselőről lenne szó, Hidvéghi Balázs azt mondta: nyilvánvalóan igen. Hangsúlyozta: politikai összefonódások nélkül is nagyon súlyos ügyről van szó, de mivel nyilvánvalóak a politikai összefonódások, azért ezekről is kell beszélni.



Hangsúlyozta: a döntésnek ahhoz van köze, hogy Czeglédy Csaba egy bűnszervezetet működtetett, több száz károsult diákról tudni, és a gyanú szerint több milliárdos közterhet nem fizettek meg. Hozzátettet: ezen túl Czeglédy Csaba bizalmi embere volt évek óta az MSZP-nek és a DK-nak, így jogosan tesszük fel a kérdést, hogy nem egy illegális pártfinanszírozási ügyről van-e szó, főleg, hogy kiderült, Gyurcsány Ferenc családi cégén keresztül többször adott kölcsön Czeglédynek.

MTI