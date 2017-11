Die Welt: Moszkva közelebb, mint Brüsszel

2017. november 15. 14:02

A Die Welt című német konzervatív lap Oroszország és a kelet-európai államok viszonyával, az ARD országos köztelevízió pedig az uniós támogatások elosztásának ügyével kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal.

A Die Welt szerdai számában A kelet-európaiak kinyitják az ajtót az oroszoknak címmel közölte Boris Kálnoky írását, aki kiemelte: Magyarország azon államok közé tartozik, amelyek "nagyvonalúan teret adnak" az Oroszország befolyási övezetének kiterjesztésére irányuló törekvéseknek.



Hozzátette, hogy a Nyugat erősen aggódik a kelet-európai orosz befolyás növekedése miatt. Oroszország motivációja világos, Putyin az EU és a NATO gyengítésével ki akarja terjeszteni hatalmát Európára, ezért támogat mindent, ami erősíti a "nacionalista különutas" politikát, vagy akár a határok megkérdőjelezését - állapította meg.



Kiemelte: "Sokkal kevésbé világos, hogy az orosz hatalmi politika egykori áldozatai közül némelyek miért nyitják meg a kapukat készségesen Putyin előtt." Úgy vélte, "a válasznak sok köze van a pénzhez és a korrupcióhoz".



Magyarországgal kapcsolatban többek között azt írta, hogy Csehország és Szlovákia mellett ott is félretették a "történelmi félelmeket", hogy pénzt keressenek az orosz kapcsolattal. Orbán Viktor politikájának az a lényege, hogy igyekszik a lehető legnagyobb gazdasági előnyre szert tenni Oroszország révén úgy, hogy "ne provokálja ki a végleges szakítást az amerikaiakkal".



Azonban "ideológiai közelség" is mutatkozik, "jól harmonizál egymással a moszkvai nemzetállami retorika és a nemzeti szólamok iránti új közép-európai vonzódás", és a visegrádi országok körében vannak, akik közelebb érzik magukhoz Moszkvát, mint Brüsszelt, amely ideológiailag egyre inkább távolodik az olyan ötletek révén, mint a menekültelosztási kvóta - írta Boris Kálnoky.



Az ARD a tagesschau.de című hírportálján Vita Lengyelországgal és Magyarországgal: Kevesebb jogállam - kevesebb pénz? címmel közölte Kai Küstner brüsszeli tudósító beszámolóját, amely szerint mindkét ország állandó konfliktusban áll az Európai Bizottsággal a "demokrácia Brüsszel által felpanaszolt megsértései miatt", de az EU eszközei eddig hatástalannak bizonyultak. Ezért most elkezdődött a gondolkodás egy "keményebb eljárásmódról", az uniós támogatások és a jogállami szabályok betartásának összekapcsolásáról.



A vita még korai szakaszban van, de a német kormány egyáltalán nincs egyedül ennek az új irányvonalnak a támogatásával - tette hozzá az ARD munkatársa, a többi között kifejtve, hogy a gondolat támogatóinak egyelőre az a fontos, hogy folytatódjék a vita, ami azt is szolgálja, hogy megmaradjon a "fenyegetési potenciál" a jogállamiság ellen vétő tagországokkal szemben.



Hozzátette: kézenfekvő, hogy Lengyelországot és Magyarországot érzékenyen érintené az uniós támogatások megkurtítása, hiszen Lengyelország a támogatások legnagyobb haszonélvezője, és a magyar gazdaságot is jelentősen élénkítik az EU-s források.



