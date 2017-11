Várja a bántalmazott nők fotóit a NANE

2017. november 15. 15:52

December 4-ig várja a bántalmazott nők fotóit a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület a #Vankepemhozza címmel meghirdetett közösségi fotóprojekthez; a beérkezett képekből kiállítást is rendeznek Budapesten a 2B Galériában.

A Vankepemhozza kampánnyal a NANE Egyesület lehetőséget ad arra, hogy a hétköznapokban sokszor hallgatásra kényszerülő nők üzenjenek egy képen keresztül, pont úgy, ahogy nekik jólesik. A jelentkezők vankepemhozza@nane.hu címre küldhetik be fotóikat egy pármondatos történet kíséretében. A képek anonim módon jelennek meg, ezért fontos, hogy az alkotás ne legyen azonosítható - olvasható az egyesület MTI-hez elküldött tájékoztatójában.



Mint írják, egyre több fotó érkezik a NANE Egyesület Facebook oldalára bántalmazott nőktől, akik expresszív fotókban fogalmazzák meg megpróbáltatásaikat vagy éppen szabadulásukat.

A képek a NANE Facebook és Instagram oldalán található virtuális tárlaton folyamatosan nyomon követhetőek, és december 9-én és 10-én egy kiállítás keretében is megtekinthetők lesznek a 2B Galériában.



A tájékoztató szerint a #Vankepemhozza közösségi fotósprojektet a NANE azért hirdette meg, mert tapasztalataik szerint a családon belüli erőszak áldozatait ritkán vagy egyáltalán nem hallgatják meg a környezetükben élők. Ha pedig mégis, nem hisznek nekik, vagy nem tartják komolynak a helyzetüket.



A kampány ráhangolódás a 16 Akciónap A Nők Elleni Erőszak Ellen rendezvénysorozatra is, amely az idén azokra a dolgokra fókuszál, amiket a hétköznapokban is meg lehet tenni a nők elleni erőszak csökkentése érdekében. Az eseménysorozat november 25-én, a Néma Tanúk felvonulással indul, és december 10-én a 2B Galéria kiállításával zárul.



A NANE Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalon a családon belüli erőszak és a párkapcsolati erőszak területén képzett önkéntesek immár 23 éve fogadják a hívásokat az ország minden részéről. Ezeken felül az egyesület kiemelt feladatai közé tartozik a családon belüli erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismeretek terjesztése, publikációk írása, képzések és kampányok koordinálása.

MTI