A szórványmagyarság a magyar kultúra védőbástyája

2017. november 15. 17:48

A szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái, hű őrzői a magyar kultúrának, ezért a kormányzat számos programmal támogatja megmaradásukat - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára egy szerdai budapesti tanácskozáson.

Szilágyi Péter a magyar szórvány napján a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén hangsúlyozta: anyanyelvünk megtartása egyet jelent életben maradásunkkal, ezért ez az anyaországban élőknek is elemi feladatuk.



Az igazi küzdelmet azonban nem az anyaországban élő magyarok vívják a nyelv megtartásáért, hanem a határainkon túlra szakított honfitársaink, közülük is elsősorban a szórványban élők - tette hozzá a politikus.



A helyettes államtitkár hangsúlyozta: ma Európában, amikor "nap mint nap újabb harcot kell vívnunk a minket elsöpörni akaró nemzetietlen erőkkel szemben és ősi értékeink kiveszőben vannak", különösen ragaszkodnunk kell keresztény gyökereinkhez, kultúránkhoz és nyelvünkhöz. Annál inkább - folytatta -, mert az adatok szerint fogyatkozik a határon túli és különösen a szórványban élő magyarság lélekszáma. Hozzátette: a felvidéki, az erdélyi és a vajdasági adatokból kimutatható, hogy 2001 és 2011 között a tömbmagyarság létszáma 8 százalékkal csökkent, a szórványban élők pedig mintegy 25 százalékkal lettek kevesebben.



A polgári kormány ezért elsődleges feladatának tartotta és tartja, hogy kiemelt figyelmet fordítson a szórványban élőkre - hangsúlyozta.



Szilágyi Péter közölte: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében az elmúlt egy évben, 17,15 milliárd forint felhasználásával 76 új óvoda épült a határon túli magyarlakta területeken, és 200 óvodát újítottak fel. A kormány októberben döntött a program folytatásáról, így újabb 21,5 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy szórványkollégiumokat létesítettek az erdélyi Magyarlapádon és Szamosújváron.



Felismerték, hogy a személyes kapcsolat is fontos a Felvidék, Kárpátalja, a Partium, Erdély, a Vajdaság, a Muravidék, a Drávaszög és az Őrvidék szórványközösségeivel, ezért 2015 óta, a Petőfi Sándor-program keretében 140 fiatal látogatott el 9-9 hónapra ezekhez a közösségekhez. Továbbá 2017-ben 65 ösztöndíjas segíti a szórványszervezetek munkáját. Tevékenységüknek köszönhetően számos helyen újra elindult a magyar nyelv oktatása, a néptánctanítás, és rendszeresen hozzájárulnak magyar napok megrendezéséhez - sorolta az intézkedéseket Szilágyi Péter.



A tanácskozás fókuszában az anyanyelvi oktatást korlátozó ukrán törvény okán a Kárpátalján élő szórványmagyarság helyzete állt.

MTI