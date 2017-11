Demokratikus Blokkban a cseh jobbközép pártok

2017. november 15. 17:52

Demokratikus Blokk néven pártszövetséget hozott létre négy cseh jobbközép párt, hogy közösen érvényesítsék érdekeiket az új képviselőház hétfőn kezdődő alakuló ülésén. Amennyiben az együttműködés beválik, a pártok vezetői újra összeülnek, hogy megtárgyalják a további közös stratégiát - közölte Jan Farsky, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) frakcióvezetője szerdán Prágában.

A Demokratikus Blokkot a Polgári Demokratikus Párt (ODS), a TOP 09 párt, a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL) és a STAN alkotják, a 200 tagú parlamenti alsóházban együttesen 48 képviselője van. A tömörülésbe meghívást kapott a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) és a Cseh Kalózpárt is, de ők elutasították. "Felesleges és értelmetlen gesztus" - kommentálta a kezdeményezést Ivan Bartos, a kalózok elnöke.



Farsky bejelentette: a Demokratikus Blokk nem támogatja Radek Vondrácek jelölését a képviselőház elnöki tisztségébe, és két parlamenti alelnöki és hét bizottsági elnöki tisztséget kér a maga számára.



Radek Vondráceket, a képviselőház eddigi alelnökét, a választások győztese, az ANO mozgalom jelölte a parlamenti alsóház élére. Vondrácek bírja Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, illetve a Cseh Kalózpárt támogatását, ami összesen több mint 130 szavazatot jelent, tehát megválasztása biztosra vehető. Tekintettel erre a helyzetre Petr Fiala, az ODS elnöke szerdán bejelentette, hogy korábbi nyilatkozatai ellenére nem fogja megpályázni a parlamenti elnöki bársonyszéket, mert most már nincs értelme.



A cseh képviselőháznak az elmúlt időszakban négy alelnöke és 18 bizottsága volt. Ez most megváltozhat, mert mindez a pártok megegyezésétől függ.



Az új képviselőház megalakulása döntő fontosságú a cseh kormányalakítás szempontjából, mert csak a testület megalakulása teszi lehetővé a korábbi kormány lemondását és az új kormányfő kinevezését. Milos Zeman államfő már közölte, hogy új kormányfővé Andrej Babist, a választáson győztes ANO mozgalom elnökét nevezi ki. Az ANO 78 mandátummal rendelkezik az új összetételű parlamenti alsóházban.



Andrej Babis, aki jelenleg nem hivatalos kormányalakítási tárgyalásokkal van megbízva, már korábban bejelentette: valószínűleg kisebbségi kormányt alakít, mert a pártok többsége nem hajlandó koalícióra lépni vele. Kivételt csak a Tomio Okamura vezette SPD képez, amelyet a cseh sajtó szélsőségesnek tart, és amellyel Babis sem akar kormánykoalíciós szinten együttműködni. Vojtech Filip kommunista pártelnök jelezte: pártja bizonyos feltételek mellett hajlandó támogatni Babis esetleges kisebbségi kormányát.



Az új miniszterelnöknek kinevezése után harminc napja lesz arra, hogy összeállítsa kormányát, a képviselőház elé terjessze annak programját, és bizalmat kérjen számára. Jelenleg lehetetlen megjósolni a bizalmi szavazás kimenetelét. Amennyiben az első kormányalakítási kísérlet sikertelen lenne, újra az államfő ad kormányalakítási megbízást valakinek. Zeman már nyilvánosságra hozta, hogy ilyen esetben újra Babist választja. Ha ez sem lenne sikeres, akkor az új kormányalakítási megbízás kiadásának a joga a képviselőház elnökére száll át.

MTI