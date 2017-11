Marosvásárhely - Tervezet az iskola újraalapítására

2017. november 15. 17:55

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénytervezetet dolgozott ki, mely lehetővé teszi a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium újraalapítását. A tervezetet szerdán iktatták a képviselőházban - közölte az RMDSZ hírlevele.

Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő, az alsóház oktatási bizottságának az alelnöke elmondta: az a cél, hogy a Római Katolikus Gimnázium már a 2018-2019-es tanévben elkezdhesse a működését. Amint részletezte: a törvény értelmében az újraalakuló iskola visszavenné azokat az osztályokat, amelyek korábban az intézményhez tartoztak, de jelenleg a Bolyai Farkas Gimnázium jogi ernyője alatt működnek, és az induló új osztályokba való beiratkozást is lehetővé tenné. Ugyanakkor a tanárok és az adminisztratív személyzet átvételéről is rendelkezne, és a tanintézet jogi helyzetét is rendezné: rögzítené az iskola állami finanszírozását, és előírná a tanintézménynek a városi iskolahálózatba való integrálását.



Szabó Ödön rámutatott: a települési iskolahálózatot rendszerint februárban hagyja jóvá az önkormányzat, ezért fontos, hogy a parlament két háza még ebben az évben elfogadja a törvényt.



"Kérvényezni fogjuk a sürgősségi eljárást annak érdekében, hogy a parlament a téli szünet előtt szavazzon a törvénytervezetről, majd az államfői kihirdetésre kerüljön. Nekünk az a felelősségünk, hogy minden olyan lépést megtegyünk, amellyel az akadályok elhárulnak az iskola újraalapításának útjából. " - idézte Szabó Ödönt az RMDSZ hírlevele.



Korábban Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta, hogy olyan megoldást keresnek az iskola újraalapítására, amely nem teszi lehetővé, hogy egy esetleges közigazgatási per elindításával késleltetni lehessen a folyamatot. Szeptember végén Liviu Dragnea, a vezető román kormánypárt elnöke szintén úgy nyilatkozott: kormányhatározattal vagy törvénnyel hozzák létre újra a tanévkezdés előtt megszüntetett marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot.



A román korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly októberben kezdte vizsgálni a tanintézet 2014-es létrehozásának körülményeit, és vádat emelt ez ügyben Stefan Somesan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt volt iskolaigazgató ellen. Az ügyészségi vizsgálat és egy, az iskola létrehozásának a részleteit rögzítő tanfelügyelőségi határozat jogerős bírósági felfüggesztése vezetett oda, hogy a szeptember 12-én kezdődött tanévtől a gimnázium megszűnt önálló intézményként működni.



A magyar kormány szeptember közepén bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Romániának a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) történő csatlakozása ellen. Azt követően azonban, hogy Liviu Dragnea egy telefonbeszélgetés során ígéretet tett Orbán Viktornak arra, hogy a következő tanévtől újraindul az iskola, Magyarország vállalta a román OECD-tagság támogatását.

MTI