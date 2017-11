Kubatov: a Soros-terv akadálya mi vagyunk

2017. november 15. 23:40

"A Soros-terv akadálya mi vagyunk", semmi mást nem kell tenni, csak amit vállalt Magyarország a schengeni egyezményben: meg kell védeni a határokat - hangoztatta a Fidesz pártigazgatója szerda este Solymáron.

Kubatov Gábor a Fidesz Védjük meg Magyarországot! címmel indított országjárás-sorozatának Pest megyei fórumán hangsúlyozta: a jövő évi választásokon nemcsak arról kell dönteniük a választópolgároknak, hogy melyik pártot vagy melyik ideológiát támogatják, hanem arról is, hogy Magyarország befogadjon-e illegális bevándorlókat.



Úgy fogalmazott: a Fidesz bevándorláspolitikája mellett sajnos nem állt ki az ellenzék. Korábban még azt is tagadták, hogy ez probléma lenne; most pedig azt tagadják, hogy létezik Soros Györgynek egy migrációt támogató terve, amely évente egymillió bevándorló befogadását és "horribilis összegű" támogatását szorgalmazza - jegyezte meg a nagyobbik kormánypárt alelnöke.



Emlékeztetett: Soros György az amerikai Bloomberg hírügynökségnek arról beszélt, fő célja, hogy a menekültek eljussanak Európába. Az üzletember egy másik interjújában pedig megemlítette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezzel szemben meg akarja védeni a nemzeti határokat.



Soros György a nyílt társadalomról szóló könyvében szintén megfogalmazta - folytatta Kubatov Gábor -, hogy Európának évente egymillió bevándorlót kell befogadnia. Hozzátette: a milliárdos elképzelései szerint a betelepülőket hozzávetőleg 9 millió forinttal kellene az első két évben támogatni, ennek fedezetét az uniós tagállamokban a többi közt adóemelésekkel és a tagállamoknak nyújtott támogatások csökkentésével lehetne előteremteni.



Kubatov Gábor megemlítette: az Európai Unió határőrizeti szerve, a Frontex adatai szerint Líbia partjainál mintegy egymillió ember vár arra, hogy mielőbb megindulhasson Európába, és egy NATO-tanulmány szerint 2020-ig megközelítőleg 60 millió bevándorló érkezése várható.



A kormány eddigi eredményeiről szólva úgy fogalmazott, hogy azok közös sikerek. Ezek között említette az állampolgárság megadását a határon túli magyaroknak, az új alaptörvény elfogadását, a 2006-os rendőri túlkapások áldozatainak kártalanítását, a rezsicsökkentést, a családok nagyarányú támogatását, valamint a gyerekeknek biztosított ingyen tankönyvet és ingyenes étkezést.

MTI