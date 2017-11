DT: Amerika megítélése a világban soha nem volt jobb

2017. november 16. 01:00

"Amerika megítélése a világban soha nem volt jobb, mint most" - fogalmazott Donald Trump amerikai elnök szerdán délután a Fehér Házban mondott beszédében, amelyben főként ázsiai körútjának eredményeit összegezte.

Az elnök beszédét valamennyi mérvadó televíziós csatorna élőben közvetítette. Donald Trump utalt a "korábbi hibákra", amelyeket "más kormányzatok" követtek el, majd leszögezte: korábban nem védték meg és nem segítették elő az amerikai emberek és dolgozók érdekeit.



"Én minden utazásomon az amerikai érdekek előmozdításán munkálkodtam" - jelentette ki Trump.



A Japánt, Dél-Koreát, Kínát, Vietnamot és a Fülöp-szigeteket érintő, 12 napos ázsiai körútja értékelése mellett Donald Trump kitért korábbi, európai látogatásaira is, és egyes szám harmadik személyben szólva önmagáról megjegyezte: a NATO "nagyon örül Donald Trumpnak".



"Ha bízunk önmagunkban, erőnkben, nemzeti lobogónkban, történelmünkben, értékrendünkben, akkor más nemzetek is bíznak majd bennünk. Ha tiszteletteljesen bánunk saját állampolgárainkkal, akkor más országok is tiszteletteljesen bánnak velünk, amit nagyon meg is érdemlünk. Utunkon a világ pontosan ezt látta: egy erős, büszke és önmagában bízó Amerikát" - szögezte le.



Az elnök szerint ázsiai tárgyalásai "történelmi lépést" jelentenek a világban betöltött amerikai vezető szerep újbóli meghatározásában.



Bár beszédében elsősorban a gazdasági-kereskedelmi tárgyalásokról és - szerinte - ezek várhatóan kedvező következményeiről szólt, kitért Észak-Koreára is, amely egyik fő témája volt japán, dél-koreai és kínai tárgyalásainak.



Az elnök "perverz diktatúrának" nevezte Kim Dzsong Un rendszerét, arra figyelmeztetve, hogy Phenjan "nem zsarolhatja a világot". Megismételte, hogy "maximális nyomást" gyakorol majd Észak-Koreára, s bejelentette, hogy Kína erőteljes gazdasági nyomást gyakorol Phenjanra. Peking és Washington ugyanis egyetért abban, mondta, hogy az észak-koreai fegyverkezés "komoly fenyegetést" jelent.



A cél Észak-Korea atomfegyver-mentesítése - hangsúlyozta az amerikai elnök.

MTI