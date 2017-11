Képregényfesztivál a szegedi Somogyi-könyvtárban

2017. november 16. 09:56

A magyar képregény műfaj múltjával és jelenével ismerkedhetnek meg azok, akik szombaton ellátogatnak a szegedi Somogyi-könyvtárba, az előadások, kiállítások témái közül azonban nem hiányozhatnak a belga-francia, amerikai, jugoszláv sőt a lengyel albumok sem - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A könyvtár földszintjén és alagsorában az előadások, játékok, gyermekprogramok mellett a rajongók az idén is alkotás közben figyelhetik meg kedvenc képregényrajzolójukat, sőt, a vállalkozó kedvűek ceruzát ragadva akár be is kapcsolódhatnak a munkába. A fesztiválon a képregénykiadók és -terjesztők is bemutatják újdonságaikat.



A könyvtárban kiállítás látható Haui József munkáiból, aki a Pannónia Filmstúdió Kecskeméti Műtermének rajzolójaként olyan sorozatokon dolgozott, mint a Vízipók-Csodapók, a Mézga család, a Magyar Népmesék vagy a Kérem a következőt!, több száz könyvet illusztrált, gazdag képregényes életművéből pedig a Bucó, Szetti, Tacsi albumai a legismertebbek.



Tárlat mutatja be a lengyel történelmi képregényeket is, melyek az elmúlt évtizedben identitás (újra)értelmezésének egyik eszközévé váltak.



Az előadásokon szó esik arról, miért éppen a kilencedik művészeti ágnak tartják a képregényt, milyen politikai motívumok fedezhetők föl a francia és az amerikai sci-fi képregényekben. Kertész Sándor készülő képregény-történeti kötete alapján áttekintést ad a műfaj hazai rég- és közelmúltjáról, összehasonlítják a mítoszok és a képregények hőseinek útját, és bemutatkozik egy új, Erdélyben készült képregényhavilap, a Fantomatika is.

MTI