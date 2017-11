Merkelt kritizálta a világhírű divattervező

2017. november 16. 10:56

Súlyos hibának tartja, hogy Németország egymilliónál is több migránst fogadott be. Véleményét többen is rasszistának és iszlámellenesnek bélyegezték.

A hamburgi születésű, ám már régóta a divatvilág fővárosában, Párizsban tevékenykedő Karl Lagerfeldnek nem tetszik a migránsok tömeges befogadása. Mint fogalmazott: Berlin miután néhány évtizeddel ezelőtt zsidók millióival végzett, most a zsidók ellenségeit fogadta be, közel hasonló arányban, ez pedig elfogadhatatlan.

Karl Lagerfeld német divattervező Brad Kroenig manöken fiával, Hudsonal sétál a kifutón a Chanel divatház számára készített 2017/18-as őszi-téli kollekciója bemutatóján a Párizsi Divathéten 2017. március 7-én. Jobbról Lindsey Wixson amerikai manöken. (MTI/EPA/Ian Langsdon)

A divatguru egy francia televíziós csatornán futó talk-showban fakadt ki a németországi helyzet miatt. Elmesélt egy történetet egy német nőről, aki befogadott egy angolul kicsit beszélő szíriai fiatalt. A fiú négy nap múlva azt mondta az idősebb hölgynek, hogy a holokauszt a legjobb dolog, amit a németek kitaláltak.

Lagerfeld szerint egyébként nincs gond a migrációval, hiszen a németek már így is több millió embert befogadtak, akik dolgoznak is az országban. De kiemelte: csak azért nincs szükség még egymillió emberre, hogy a Merkelről nemzetközi megítélése – melyet a görög válság során tanúsított politikája negatívan befolyásolt – jelentősen javuljon.

A műsort követően több száz bejelentés érkezett a francia médiahatóságoz, rasszizmussal és iszalmofóbiával vádolva a divattervezőt. A testület vizsgálatot indított az ügyben.

hirado.hu - The Times of Israel