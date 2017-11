Migránsokat ítéltek el Belgiumban

2017. november 16. 10:58

Elítélt tizenhárom migránst egy bruges-i bíróság, amiért illetéktelenül behatoltak az északnyugat-belgiumi Zeebrugge nemzetközi kikötőjének területére - közölte csütörtökön a La Libre Belgique című napilap. Egy behatolót a kikötőhöz tartozó katonai bázis területén fogtak el.

A migránsokat, akik az Angliába induló hajókra próbáltak volna feljutni, a bíróság hat hónapig terjedő szabadságvesztésre ítélte, némelyeket közülük felfüggesztett börtönbüntetésre. A 32 éves algériai fiatalembert, akit a katonai bázison fogtak el, hét hónap letöltendő szabadságvesztéssel büntették.



Rendőrségi információk szerint nagyszámú olyan migráns tartózkodik Belgiumban, akik nem nyújtanak be menedékjog iránti kérelmet a hatóságokhoz, azt várva, hogy Nagy-Britanniába távozhassanak.



A hónapok óta tartó rendőrségi rajtaütések során száznál is több illegális, érvényes okmányok nélküli migránst állítottak elő főként Brüsszelben és a tengerparttal határos régióban. Az előállítottak között szudániak, eritreaiak, egyiptomiak, líbiaiak, irakiak, guineaiak, algériaiak voltak, de számos ismeretlen állampolgárságú is.



A visszatartó erejű rendőri akciókkal Belgium meg kívánja törni az embercsempész-hálózatok üzleti modelljét - közölte korábban Jan Jambon belügyminiszter.

MTI