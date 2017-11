Bevándorlás- és iszlámellenes pártok Prágában

2017. november 16. 12:46

Kétnapos konferenciát tartanak december közepén Prágában az európai országok bevándorlás- és iszlámellenes pártjainak vezetői - közölte csütörtökön a Právo című cseh napilap.

A Tomio Okamura vezette Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom meghívására a cseh fővárosba várják egyebek között Marine Le Pent, a francia Nemzeti Front elnökét, illetve az iszlámellenességéről elhíresült Geert Wilders holland politikust. Képviselteti magát a konferencián az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is, bár annak elnöke Heinz-Christian Strache az elhúzódó osztrák kormányalakítási tárgyalások miatt valószínűleg személyesen nem lesz jelen Prágában.



"Az Európai Parlament Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) frakciójának tanácskozására december 15-16-án kerül sor. Az SPD tagja a frakciónak, ezért természetes, hogy vállaltuk a konferencia megszervezését" - nyilatkozta a lapnak Tomio Okamura, az SPD elnöke. Szerinte a prágai konferencián az olasz Északi Liga elnöke, Matteo Salvini, valamint az EDF román, bolgár és brit pártjainak képviselői is részt vesznek.



A tanácskozás konkrét helyszínét a politikus nem hozta nyilvánosságra, mert mint megjegyezte, "a szélsőbaloldaliak utcai tiltakozására számítunk".



Marine Le Pen, az EDF vezetője legutóbb 2015 májusában járt Prágában Tomio Okamura meghívására, beszédet mondott a cseh parlament épületében egy nemzetközi konferencián, és találkozott Václav Klaus volt cseh köztársasági elnökkel is.



A Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom az októberi csehországi képviselőházi választásokon 22 mandátumot szerzett a 200 tagú parlamenti alsóházban, s az ország egyik legerősebb pártja lett. A cseh sajtó Tomio Okamura mozgalmát szélsőségesnek, idegengyűlölőnek és nacionalistának minősíti.

MTI