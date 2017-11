Képzési központot nyitott az E.ON Debrecenben

2017. november 16. 14:14

Képzési központot nyitott az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. csütörtökön Debrecenben, a duális szak- és felsőoktatási képzésben részt vevő, leendő villanyszerelők, illetve villamosmérnökök minőségi gyakorlati oktatása érdekében - jelentették be a képzőhelyek vezetőivel közösen tartott átadó ünnepségen.

Haraszti Judit vezérigazgató az E.ON képzési struktúrájában fordulópontnak nevezte a saját forrásból kialakított képzési központ kialakítását, ahol valós vállalati körülmények között zajlik majd a diákok és a hallgatók gyakorlati képzése.



A Debreceni Egyetem (DE) természettudományi és technológiai kara, illetve a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) közreműködésével létrejött képzési központban a villanyszerelő tanulók minden második hetüket, az egyetemi duális képzésben résztvevő hallgatók pedig hetente két napot, illetve a nyári gyakorlatukat töltik majd el - mondta a vezérigazgató hozzátéve, hogy a harmadik szintű mérnök mérnök gyakornoki képzésre pedig friss diplomás szakembereket várnak.



Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere kulcsfontosságúnak nevezte, hogy egyre több vállalkozásnál alakítanak ki tanműhelyeket, és kapcsolódnak be a duális képzésbe, aminek mindhárom szereplő a nyertese.



A cégek azért, mert a tanulási folyamatban a cégkultúrát is megismerő szakemberekhez jutnak, az oktatási intézmények azért, mert tanulóik a legkorszerűbb technológiák megismerésével sajátíthatják el a szakmájukat, a diákok pedig versenyképes tudás birtokában jó eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.



Kun Ferenc, a DE természettudományi és technológiai karának dékánja bejelentette: az E.ON-nal való együttműködés következő lépéseként villamos-energetikai kihelyezett tanszéket hoznak létra, később pedig arra alapozva a tervezett villamosmérnöki mesterképzésben erősáramú specializációt is indítanak.



Jelezte, hogy karukon európai uniós források felhasználásával folyamatban van egy 75 millió forintos laborfejlesztés, amihez az E.ON 5 millió forintos műszerfejlesztéssel járul hozzá.



Hüse Attiláné, a DSZC főigazgató-helyettese elmondta: érzékelhetően megnőtt a fiatalok érdeklődése a villanyszerelő szakma iránt. A DSZC Beregszászi Pál középiskolájában az idén már két párhuzamos osztályt indítottak a hiányszakmának tekinthető villanyszerelő tanulóknak.



Az E.ON-nál országosan 120 diák tanul duális képzésben, velük 15 főállású mentor foglalkozik a cégnél - hangzott el a debreceni képzési központ átadásakor.

MTI