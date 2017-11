A Hamász szerint a Moszad ölte meg drónszakértőjüket

2017. november 16. 15:45

Az izraeli titkosszolgálat, a Moszad végzett 11 hónappal ezelőtt Tunéziában Mohamed Zavahrival, a palesztin Hamász drónszakértő mérnökével - jelentette be csütörtökön Bejrútban a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista szervezet.

A Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet híradása szerint a libanoni fővárosban tartott sajtótájékoztatóján a Hamász közölte, hogy nyomozásuk eredménye szerint a gyilkosságot a Moszad boszniai útlevéllel Tunéziába érkező ügynökei hajtották végre.



A sajtónak azt is elmondták, hogy előzőleg egy magyar útlevéllel utazó európai újságírónő lépett kapcsolatba Zavahrival, hogy információkat szerezzen tőle, de a férfi gyanút fogott és nem volt együttműködő. A Hamász szerint ezt követően, mintegy két és fél évvel ezelőtt kezdődtek meg az iszlamistákhoz tizenegy éve csatlakozó repülőmérnök megölésének előkészületei.



Zavahri a palesztin iszlamista szervezet katonai szárnyához tartozott, és pilóta nélküli repülő eszközök kifejlesztésével foglalkozott, amikor tavaly decemberben a tunéziai Sfaxban ismeretlenek agyonlőtték.



A gyilkosság ügyében a Hamász vizsgálóbizottságot hozott létre. "Az eredmények nyilvánosságra hozataláról belső vitát folytattunk, és úgy döntöttünk, hogy nincs más választásunk, mert a Moszad sokak kivégzésért felelős, Abu Dzsihádtól Imád Mugníjéig" - hangzott el a bejrúti sajtótájékoztatón, a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) egykori második számú vezetőjére, illetve a Hezbollah egykori ideológusára és katonai vezetőjére utalva.



A libanoni síita Hezbollah szervezetnek is dolgozó, 49 éves Zavahrit hat lövéssel, közelről lőtték agyon. A Hamász katonai szárnya Zavahri megölése után közleményben ismerte el, hogy a lelőtt Zavahri irányította pilóta nélküli légi eszközeik fejlesztési programját. A férfi korábban 2013-ig Damaszkuszban élt, s többször járt Libanonban és Törökországban is.



A Hamász katonai szárnya és az Iszlám Dzsihád nevű fegyveres szervezet már évek óta dolgozik drónok fejlesztésén. Több mint egy évtizede életét vesztette egy robbanásban hat Iszlám Dzsihád-aktivista, amikor egy külföldről megrendelt drónt tartalmazó csomagot bontottak fel - emlékeztetett tavaly, a gyilkosság után a Háárec című izraeli újság.

MTI