Borús, csapadékos idő várható a hétvégén

2017. november 16. 15:47

Borús, csapadékos idő várható a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez csütörtökön eljuttatott előrejelzéséből.

Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég. Reggel még csak a Dunántúlon helyenként, majd napközben egyre többfelé, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon alakulhat ki gyenge-közepes intenzitású eső. A Dunántúlon a szél is megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-6 fok között lesz, a fagyzugos északkeleti területeken azonban akár mínusz 2 fokig is hűlhet a levegő. Napközben 4-10 fok lehet.



Szombaton eleinte többfelé, délután elszórtan, délen és keleten valószínű eső. A Dunántúlon időnként erős lehet a szél is. A leghidegebb órákban 1-6 fok lesz, a nappali maximumok 6-10 fok között alakulnak.



Vasárnap elszórtan valószínű eső, zápor, de - főként a hegyekben - hózápor is lehet. Emellett viszont mindenütt lehet némi napsütés. A főváros tágabb környezetében a szél is megerősödhet. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között valószínű, a legmagasabb hőmérséklet 5-9 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

MTI