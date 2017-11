Fidesz: megmutatkozott, mekkora a befolyása Sorosnak

2017. november 16. 16:44

A dublini szabályok módosításáról rendezett szavazás eredménye megmutatta, mekkora befolyása van Soros Györgynek és hálózatának a brüsszeli döntéshozatalra és ezen belül az Európai Parlamentre - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtök délután Budapesten.

Ma délben Soros szövetségesei a Soros-terv több pontját konkrétan megszavazták az Európai Parlamentben, ebből is látszik, hogy a migránspárti javaslatok egyre magasabb szintre kerülnek, és egyre magasabb szintű támogatást kapnak Brüsszelben - mondta sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, az elfogadott indítványt "rendkívül veszélyes bevándorláspárti javaslatnak" nevezve.



Kiemelte: a javaslatban szerepel a migránsok automatikus, kötelező, felső létszámhatár nélküli szétosztása, az ezt elutasító államok megbüntetése politikai és pénzügyi eszközökkel, "a Soros-féle civil szervezetek aktív bevonása a bevándorlás szervezésébe és végrehajtásába", a családegyesítések felgyorsítása, jelezve, ezzel a módszerrel előbb osztanák szét a bevándorlókat, s csak ezt követően vizsgálnák, jelentenek-e biztonsági kockázatot.



Tovább csökkentenék a nemzeti hatásköröket és egy központi, brüsszeli hatóság körébe telepítenék a döntési jogköröket - mondta, hozzátéve, "ezek a javaslatok egytől egyig szerepelnek a Soros-tervben", különösen érdekesnek nevezve a történteket annak fényében, hogy Soros néhány napja járt Brüsszelben, és mások mellett Cecilia Wigströmmel is találkozott.



Mint mondta, a svéd politikus volt, aki a határozat alapját adó jelentést előterjesztette az Európai Parlamentben, "és ez egyik leghangosabb bevándorláspárti képviselő Brüsszelben".



Hidvéghi Balázs beszédesnek nevezte, hogy nem is akartak szavazni a beterjesztett szövegről, hanem automatikusan tették volna az EP mandátumává a bizottsági javaslatot, így végül a Fidesz és a KDNP képviselőinek aláírásával érték el, hogy a plénum nyíltan szavazzon a dokumentumról.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szégyennek nevezte, hogy a magyar baloldal képviselői mind megszavazták ezt a "veszélyes bevándorláspárti javaslatot", természetesnek nevezve, hogy a Fidesz-KDNP képviselők nemmel voksoltak a javaslatra, amely a döntéshozatallal az Európai parlament hivatalos álláspontjává vált.



Látható az, hogy a nemzeti konzultáció pont időben zajlik, hiszen napról napra gyakorlatilag a megvalósulás szintjére érkeznek azok a javaslatok, amelyeket Soros György a Soros-tervben elírt - jelentette ki Hidvéghi Balázs, annak fontosságát hangsúlyozva, hogy minél több magyar mondja el a véleményét "ezekről a veszélyes tervekről".



Mint mondta, így tudjuk megvédeni Magyarországot és a nemzeti kormány eredményeit.



Kérdésre válaszolva Hidvéghi Balázs felháborítónak és teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a lengyel jogállamiságról hozott szerdai EP-döntést, kijelentve, Magyarország kiáll Lengyelország mellett, és "nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy belpolitikai okokból beavatkozzanak egy ország olyan ügyeibe, amelyekben semmi keresnivalója az Európai Uniónak".

MTI