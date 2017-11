Molnár Gyula: az MSZP készen áll a közös listára

2017. november 17. 12:53

Az MSZP elfogadja, hogy politikai partnerei saját egyéni stratégiájukat építik, ugyanakkor bármelyik pillanatban készen áll a közös indulásról szóló tárgyalásokra - mondta az ellenzéki párt elnöke pénteken egy budapesti konferencián.

Molnár Gyula a Táncsics Alapítvány és az Európai Progresszív Tanulmányok Központja által a 2017-18-as választások Európában és Magyarországon - Szociáldemokrata stratégiák és taktikák címmel szervezett konferencián arról beszélt: az MSZP politikai álláspontja nem változott. Továbbra is úgy gondolják, hogy a jelenlegi aránytalan és igazságtalan választási rendszerben 2018-ban akkor lehet győzni, ha a demokratikus ellenzéki oldal világossá teszi, "kész és képes arra", hogy közös jelöltek mögé sorakozzon fel mind a 106 egyéni választókörzetben, valamint, hogy világos és egyértelmű kihívót, közös miniszterelnök-jelöltet állítson a jelenlegi hatalommal és miniszterelnökkel szemben.



"És ha van közös egyéni jelölt és közös miniszterelnök-jelölt, akkor mi lehet az akadálya annak, hogy mindezt egy közös listával is megpecsételjük?" - vetette fel.



Hangsúlyozta: miközben tudomásul veszik és elfogadják, hogy politikai partnereik egy része úgy gondolja, hogy saját egyéni stratégiáját kell építenie, az MSZP továbbra is a készen áll arra, hogy bármelyik pillanatban, akár év végégig, akár jövő év elejéig, a jelenlegi koordinációról és együttműködésről szóló tárgyalásokat, átalakítsák közös indulássá.



"Mi ezen dolgozunk, ez a politikai cél" - tette hozzá az MSZP elnöke, aki szerint élére akarnak állni a többségben lévő, változás akaró választópolgároknak.



Gurmai Zita, az Európai Progresszív Tanulmányok Központja alelnöke, az MSZP nőtagozatának elnöke előadásában arról beszélt, hogy nem áll jól a magyar és az európai baloldal, ugyanabban a cipőben járnak. "Nem kell ahhoz Orbán Viktor, hogy rossznak lássuk a saját helyzetünket, a baloldal állapotát, más kérdés, hogy nekünk magyaroknak a Fidesz populista rezsimje okozza a hátrányos helyzetet" - fogalmazott.



Úgy vélte: a hagyományos baloldal világszerte válságban van és a legnagyobb kihívást a jobboldali populizmus jelenti, amelynek nincsenek megoldásai, de jól rezonál az többség félelmeire. Gurmai Zita hangsúlyozta: ha nem tudnak választ adni a félelmekre és a szorongásra, ha nem fordulnak ismét szembe a status quóval, ahogyan a baloldal korábban tette, elveszítik a baloldali identitást.

MTI