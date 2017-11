Rétvári: egyre népszerűbb a Határtalanul! program

2017. november 17. 13:50

Egyre több magyarországi diák látogat a Határtalanul! program keretében a határon túli magyarlakta területekre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.

Míg a program 2013-as indulásakor 12 ezer diák vett részt a határon túlra szervezett osztálykirándulásokon, addig mára 50 ezerre növekedett ez a létszám. Eközben 12 ezer határon túli magyar diák kereshette fel az anyaországot - közölte Rétvári Bence. Míg kezdetben 350, ma már 1400 iskola vesz részt a programban - tette hozzá.



Mint elmondta, a diákok ugyan tankönyvekből is szereznek ismereteket, semmi nem nyújtja inkább a nemzeti összetartozás élményét, mint az, ha személyesen látogatnak el Erdélybe, a Felvidékre, Kárpátaljára vagy a Vajdaságba. Annál is inkább, mert ezeken a területeken számos, a magyar történelmet meghatározó emlékhelyet kereshetnek fel.



A program keretében immár az úti- és szállásköltségen túl elszámolható az étkezés, a múzeumi belépők költsége, illetve a tanárok napidíja is.



A politikus szólt arról is, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 800 millió forintos támogatáshoz jut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, karitatív munkások képzésére.



Az államtitkár a Kossuth rádió 180 perc című pénteki műsorában azt hangsúlyozta: a magyar gazdaság jó állapota teszi lehetővé a nyugdíjprémium és a nyugdíjkiegészítés kifizetését, illetve a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványok eljuttatását a nyugdíjasokhoz.



Arra a sajtóhírre reagálva, hogy sokan úgy érzik, kevesebb pénzt kaptak, mint várták, azt mondta: a nyugdíjfolyósító profi rendszerrel rendelkezik, ezért bárki, akinek információra van szüksége a juttatások mértékéről, forduljon az intézményhez.

MTI