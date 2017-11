Együttműködik a magyar és a szerb közszolgálati média

2017. november 17. 17:06

Műsor- és információcseréről, közös műsorok készítéséről, valamint közös pályázási lehetőségekről kötött együttműködési megállapodást pénteken a vajdasági Palicson a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., valamint a szerbiai közszolgálati televízió (RTS).

A dokumentumot Vaszily Miklós, az MTVA, Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató, valamint Dragan Bujosevic, az RTS vezérigazgatója látta el kézjegyével.



Vaszily Miklós kiemelte: az MTVA stratégiai célja, hogy valamennyi szomszédos ország közmédiájával jó együttműködést alakítson ki, amely a közös műsorokon és tartalmakon keresztül is megjelenthet. Ebbe a folyamatba illeszkedik be az RTS-szel kötött megállapodás, amellyel az eddig is létező jó viszonyt szeretnék tovább mélyíteni.



Az MTVA vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar közmédiának kiemelten jó a kapcsolata a visegrádi országok közmédiájával, és ez példaként szolgálhat a többi együttműködés számára is. A magyar és a szerb közmédia a jövőben akár közös műsorokat is készíthet. Kiemelte: "az az adottság, amely ezt a régiót jellemzi, a számos nemzet egymás mellett élése arra predesztinál bennünket, hogy együttműködjünk. Az egymás népét, kultúráját, az egymás számára fontos értékeket, híreket meg kell ismertetni a másik féllel is", és ezeken keresztül mélyülhetnek tovább a kapcsolatok.



Az RTS vezérigazgatója rámutatott, a szerb közmédia is arra törekszik, hogy a térség minden országával gyümölcsöző kapcsolata legyen, és ez nemcsak a volt Jugoszlávia tagországait jelenti, hanem például Magyarországot vagy Romániát is.



A megállapodást az MTV tudósítói találkozójának keretében írták alá, a rendezvényt a szabadkai Pannon RTV szervezte.



Dobos Menyhért a találkozón elmondott beszédében köszönetet mondott a jelen lévő Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági tartományi képviselőház elnökének, valamint a szabadkai Pannon RTV-nek, amiért itt jöhetett létre a megállapodás aláírása.

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dragan Bujosevic, a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) vezérigazgatója és Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója (b-j) az együttműködési megállapodás aláírásán, az MTVA külhoni tudósítói találkozóján Palicson 2017. november 17-én. MTI Fotó: Molnár Edvárd

MTI