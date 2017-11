LMP: korszakváltásra van szükség!

2017. november 17. 18:14

Kezdjünk új korszakot! szlogennel tartott kampányrendezvényt Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje mintegy száz pártaktivistával együtt péntek délután a budapesti Blaha Lujza téren.

Szél Bernadett az eseményt elindító sajtótájékoztatóján kijelentette: a korszakváltás már elkezdődött, hiszen többen vannak ma Magyarországon, akik kormányváltást szeretnének, mint azok, akik szerint jó irányba mennek a dolgok a Fidesz-KDNP kormányzása alatt.



A korszakváltás azonban nem tárgyalóasztaloknál fog bekövetkezni, hanem az utcán, a tereken, a piacon, vagyis azokon a helyeken, ahol az emberek beszélgetnek egymással - indokolta a helyszínválasztást a párt társelnöke, aki elmondta: maga is beszélgetni akar az érdeklődőkkel arról, ki hogyan látja "a fizetős egészségügy, a szétvert oktatás vagy a rossz bérek" kérdését.



A politikus kijelentette: az LMP mindazzal a tudással rendelkezik, amellyel a többi párt, de semmit sem sajátított el azokból a hibákból, amelyeket mások folyamatosan elkövettek, elkövetnek. A jövőben mindenhol jelen lesznek, ahol az emberek élnek, hogy megkérdezzék a választókat az őket érdeklő problémákról - vetítette előre.



Szél Bernadett a koraszülöttek világnapja alkalmából arról is beszélt: továbbra is harcolni fog azért, hogy az érintett családok több segítséget kapjanak például akkor, ha számukra nehézséget okoz az anyatejes táplálás; erről szóló javaslatát ismét benyújtja az Országgyűlésnek.

A Lehet Más a Politika (LMP) aktivistái a Szél Bernadettnek, a párt miniszterelnök-jelöltjének A korszakváltás elkezdődött címmel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten, a Blaha Lujza téren 2017. november 17-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

MTI