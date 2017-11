Megnyílt a budapesti Városháza park adventi vására

2017. november 17. 22:24

Ingyenes koncertek, bábszínház, betlehemes játékok, kézműves foglalkozások, jótékonysági macigyűjtés és még sok más program várja a látogatókat az Advent Budapesten elnevezésű téli fesztiválon a Városháza parkban.

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. szervezésében péntektől egészen december 27-ig látogatható a vásár a Deák tér melletti Városháza parkban. A karácsonyi vásár mellett Budapest legnagyobb karácsonyfája, óriási adventi koszorú és a csaknem száz kis fenyőből álló köztéri installáció várja a látogatókat - közölték a szervezők az MTI-vel.



A négy adventi hétvégén, szombaton és vasárnap egész napos programok várja a családokat a fűtött Üvegházban. December 9-én délelőtt Mikulásváró koncert lesz a Belvárosi Betyárok zenekarral, fellép Fabók Mancsi, a Majorka Bábszínház vagy az Aranygyapjú Társulat is. A szombat délelőtti előadás után karácsonyi kézműves foglalkozások, vasárnap délutánonként pedig betlehemes játékok várják a kisebbeket.



A felnőttek péntek és szombat esténként világzenei, könnyűzenei és népzenei koncertekből válogathatnak. December 1-jén Petruska-koncerttel nyitják a sorozatot, de látható lesz a Pesti Magyar Színház több műsora is, valamint fellép többek között a CimbaliBand, a Swing á la Django és a Kozma Orsi Quartet is. Szerda és csütörtök délutánonként, valamint este amatőr együttesek, művészeti csoportok, határon túli diákok, kórusok, zenekarok, zeneiskolák növendékei mutatják be az Üvegházban karácsonyi műsoraikat.



Az idei évben is lesz angyalposta-szolgálat, amelynek bevételével a Fővárosi Önkormányzat óvodáinak fejlesztését támogatják, valamint ismét meghirdetik a jótékonysági macigyűjtést is. A játékokat hátrányos helyzetű, illetve kórházi ápolásra szoruló gyermekek számára juttatják el. A vásár területén, szabadtéri installáció keretében lesz látható az óvodások és kisiskolások számára a FŐKERT Zrt.-vel közösen meghirdetett Környezettudatos karácsony pályázatra beérkezett 60 fenyőfa is, amelyeket a gyermekek újrahasznosítható hulladékokból díszítenek fel az alkalomra.



A vásár központjában található óriás adventi koszorú gyertyáit minden adventi vasárnap hangulatos ceremónia keretében gyújtja meg Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház igazgatója, a főváros delegált képviselői, és valamely felekezet fővárosi plébániájának vezetője. Az első ünnepélyes gyertyagyújtásra december 3-án kerül sor.

MTI