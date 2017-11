Patriot rakétavédelmi rendszereket vesz Lengyelország

2017. november 18. 08:56

Az Egyesült Államok 10,5 milliárd dollár értékben ad el Patriot rakétavédelmi rendszereket Lengyelországnak.

A Pentagon bejelentése szerint az eladást pénteken hagyta jóvá a külügyminisztérium.



Antoni Macierewicz lengyel védelmi miniszter már márciusban jelezte, hogy Varsó várhatóan aláírja a megállapodást a védelmi iparra szakosodott Raytheonnal a rakétavédelmi rendszerek vásárlásáról. Varsó elfogó rakétákat, robotrepülőgépeket, rövid hatótávolságú taktikai ballisztikus rakétákat vesz.



A megállapodásban szerepelnek a legkorszerűbb továbbfejlesztett Patriot fegyverrendszerek (PAC-3), radarok, lövegek, szállítóeszközök, karbantartási felszerelések, tartalék-alkatrészek és szoftverek.



A Pentagon közlése szerint a két szakaszban lebonyolítandó üzletkötés lehetővé teszi majd Lengyelországnak, hogy olyan NATO-szövetségeseivel együtt vehessen részt légi és rakétavédelmi hadgyakorlatokon, mint Hollandia, Németország, Spanyolország és Görögország, amelyeknek szintén Patriot rakétarendszereik vannak.



A fegyvereladást az amerikai külügyminisztérium engedélye után - mivel kifejezetten fejlett haditechnológiáról van szó - még a kongresszusnak is jóvá kell hagynia.



Az Egyesült Államok Klaus Iohannis román elnök júliusi washingtoni látogatásakor Romániával is megállapodott Patriot-rendszerek eladásáról. Bukarest 3,9 milliárd dollárért szerez be rakétavédelmi rendszereket.

MTI