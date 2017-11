Heller a zsidózást is elnézi a Jobbiknak

2017. november 18. 10:46

A Jobbik körüli botrányok, a párt politikusainak zsidózó kijelentései ellenére Heller Ágnes szerint a balliberális oldalnak össze kell fognia Vona Gáborral, mert Orbán Viktor legyőzése mindennél fontosabb. Az ellenzéki pártok viszont egyelőre nem kérnek a taktikai szövetségből. Közben Vona Gábor egy belvárosi értelmiségi klubban folytatta – ahogy fogalmazott – pártja „értékesítését.”

Összefogást vagy – ahogy ő fogalmaz – taktikai szövetséget sürget a Jobbik és a balliberális ellenzék között Heller Ágnes. A filozófus a Mandinernek adott interjúban azzal példálózott, hogy „az Amerikai Egyesült Államok és Churchill is együttműködött Sztálinnal, mert volt valaki, akit le kellett győzni”. Amikor az újságíró rákérdezett, hogy ezzel Orbán Viktort hasonlítja-e Hitlerhez, a filozófus hirtelen visszakozott. Azzal próbálta magyarázni, hogy ez csak egy „funkcionális hasonlat volt”.

A Fideszről ugyanakkor következetesen úgy beszélt, mint ami nem egy párt, hanem „egy zsarnokság összeesküvése”. Ígéretesnek találta viszont Heller, hogy a Brüsszelben megszelídült Navracsics Tibor most más állásponton van. Jelezte: egy Orbán Viktor utáni Fidesszel, de legalábbis a pártból egyes emberekkel lehetne koalíciót kötni. A kommunista Lukács György egykori tanítványa szerint most azonban a Jobbikkal való együttműködés a legfontosabb, mert csak így lehet megbuktatni a kormányt. Kitért arra is, hogy a jobbikos politikusok korábbi antiszemita megnyilvánulásai felett szemet kell hunyni, kizárólag azzal kell törődni, mit mondanak ma.

Heller számára tehát nincs jelentősége annak sem, hogy a Szent Korona Rádió Sin City című műsorában korábban jobbikos politikusok viccelődtek a holokauszton. Köztük volt Zagyva György Gyula, a Jobbik volt parlamenti képviselője, aki jelenleg is a jobbikos vezetésű Tiszavasvári önkormányzatának alkalmazásában áll. A hangfelvételre a Mandiner munkatársai akadtak rá, mint ahogy arra is, amelyen Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője arról értekezett, hogy „a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált”.

A volt radikális pártelnök a liberálisoknál házal Fotó: MTI/Kovács Tamás

Elhatárolódni mindenesetre sem a pártja, sem a maga nevében nem volt hajlandó Apáti István kijelentései­től. Ezt Dúró Dóra képviselő sem tette meg, hiszen kérdésünkre, hogy elhatárolódik-e a nyilatkozatoktól, lesznek-e következményei ezeknek, valamint hogy e felvételek fényében miként értékeli a Jobbik néppártosodását, azt felelte: forduljunk a sajtóosztályhoz. A távirati iroda eközben körkérdést intézett a parlamenti pártokhoz, és a visszaérkezett válaszokból kiderült: a szocialisták és a DK mellett a többi párt is egységesen elítélte a Jobbikot, közös meg­győződésük szerint a párt semmit sem változott az elmúlt években.

Vona Gábor viszont ennek ellenkezőjéről szerette volna meggyőzni a belvárosi értelmiséget csütörtök este a VII. kerületi Spinoza Házban. A rendezvényen a 888.hu számára megtiltották az esemény rögzítését, míg a PestiSrácok, illetve az Echo TV stábját be sem engedték, ahogy lapunk munkatársát sem. Ezzel szemben a Simicska Lajos-féle Hír TV tudósíthatott a beszélgetésről.

Vona kijelentései közül három különösen érdemes a figyelemre: egyfelől azt állította, hogy szerinte Orbán Viktor és a Fidesz egyértelműen jobbra áll tőle, valahol ott, ahol a Jobbik állt 2010-ben. Majd színpadiasan megtagadta a Magyar Gárdát, és önmagának ellentmondva azt állította, már nincs meg a gárdamellénye. A néppártosodás kapcsán pedig, mintha a Jobbikot terméknek tartaná, úgy fogalmazott: az értékesítési folyamat első szakasza zajlik, amikor az eladó igyekszik megteremteni a bizalmi viszonyt a vásárlóival.

