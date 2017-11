Egész Amerika érintett az Odebrecht-botrányban

2017. november 18. 14:14

Ahogy a legtöbb dél-amerikai politikus, most a perui elnök is tagadta, hogy érintett lenne az Odebrecht-botrányban. Úgy fest, a brazil építőipari óriáscég kenőpénzei mindenhová elértek.

A perui elnök, Pedro Paulo Kuczynski hivatalosan is tagadta, hogy köze lett volna a brazil építőipari óriáshoz, az Odebrecht céghez. A vád szerint ugyanis a cég tanácsadóként alkalmazta őt évtizedekkel ezelőtt, pénzügyminiszteri működése idején. „Nem kaptam semmilyen támogatást a cégtől, egyik kampányomhoz sem” – tagadta a 79 éves elnök a vádakat.

A vád a brazil cég korábbi elnökétől, Marcelo Odebrechttől származik, aki 19 év börtönbüntetést kapott. A férfi vállalta, hogy együttműködik a hatóságokkal. A volt cégelnök szerint Peruban nem csak az elnök érintett: a helyi politikusok összesen 29 millió dollár kenőpénzben részesültek a cégtől.

Két korábbi perui elnök, Ollanta Humala és Alejandro Toledo is vizsgálat alatt áll. A politikusok tagadják a vádakat, Toledo az Egyesült Államokba menekült. Ecuadorban most az elnökhelyettesnek, Jorge Glasnak is bíróság elé kellett állnia az Odebrechttől elfogadott kenőpénzek miatt. Az október 2-án letartóztatott politikust azzal vádolják, hogy 13,5 millió dollárt fogadott el a cégtől.

Az óriáscég neve a korrupció szimbólumává vált Brazíliában Fotó: Reuters

Az Odebrecht cég botránya a brazil állami olajcég, a Petrobras korrupciós ügyei kapcsán látott napvilágot. Az építőipari óriás elismerte, hogy kenőpénzeket fizetett jövedelmező szerződések fejében számos dél-amerikai és afrikai ország politikusainak. Az Odebrecht tavaly 2,6 milliárd dolláros bírságban részesült a korrupciós ügyek miatt, amit a brazil, az amerikai és a svájci bíróságok együttesen szabtak ki.

A botrányban Mexikó, a közép-amerikai országok nagy része, Argentína, Chile, Ecuador, Venezuela és Kolumbia is érintett, a feltételezések szerint Mozambik, Angola és Portugália politikusai is elfogadtak kenőpénzeket. Brazíliában a legkiterjedtebb az érintettek listája: maga az elnök, Michel Temer és kormányának egyharmada is vádakkal néz szembe. Temer tagadja, hogy érintett lenne az ügyben.

